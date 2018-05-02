HABER

Köyündeki atölyede ürettiği saatleri, Fransa'ya ihraç ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

 RİZE’nin Güneysu ilçesinde, bozulunca tamir ettiği sarkaçlı duvar saatinden esinlenen Emre Mercan (31), kaşığı sallanan çay bardağı ile kemençe figürlü saat üretti. Patent alıp, yaşadığı Adacami köyündeki 20 metrekarelik atölyede seri üretime geçen Mercan, saatleri Fransa'ya ihraç etmeye başladı.

Köyündeki atölyede ürettiği saatleri, Fransa'ya ihraç ediyor

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - RİZE’nin Güneysu ilçesinde, bozulunca tamir ettiği sarkaçlı duvar saatinden esinlenen Emre Mercan (31), kaşığı sallanan çay bardağı ile kemençe figürlü saat üretti. Patent alıp, yaşadığı Adacami köyündeki 20 metrekarelik atölyede seri üretime geçen Mercan, saatleri Fransa'ya ihraç etmeye başladı.
İlçeye bağlı Adacami köyünde oturan Emre Mercan'ın girişimi, 3 yıl önce evde bozulan sarkaçlı duvar saatini tamir etmesiyle başladı. Saatin sallanan sarkaç kısmına çay bardağı figürü yapıştıran Mercan'ın aklına, farklı figürlü saatler oluşturmak geldi. Evde işe koyulan Mercan, kaşığı sallanan çay bardağı ile kemençe figürlü saatler yapmaya başladı. Mercan, saatlerin ilgi görmesi üzerine köyde 20 metrekarelik atölye de açtı. İşi geliştiren, 'çay' ve 'kemençe' saati adını verdiği ürünlerin patentini alan Mercan, seri üretime geçti. Günde 3- 5 saat yapımıyla başladığı imalatta, yılda 70 binlik üretime ulaşan Mercan, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere yurt genelinde ürünlerini pazarlamaya başladı. Saatleri ihraç etmeye de başlayan Mercan, ilk toplu siparişi Fransa’dan aldı. Fransız firmasına şişe görünümlü saat yapan Mercan, ilk ihracatını gerçekleştirmiş oldu.
'GÜNDE BİRKAÇ SAAT İLE BAŞLADIM'
Eve aldığı ve eşinin de çok beğendiği duvar saatinin bozulması üzerine tamiri için uğraşırken, aklına yeni tasarım fikirleri geldiğini anlatan Emre Mercan, "Saati tamir ederken, sarkaç kısmına bir çay bardağı figürü ekledim. O da sallanmaya başladı. Bundan esinlenerek, değişik tasarımlar ürettim. Ürünler, çevrede ilgi gördü. Evde, günde birkaç tane saat yapmaya başladım" dedi.
‘GECE- GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUM’
Saatlerin çok beğenildiğini belirten Mercan, “Ürünler, ülke genelinde sevildi; satın alındı. Taklitlerimiz yapıldı; ama bizim önümüze geçemediler. Her geçen gün ürünlerimizi çoğaltıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde titiz çalışma yaptığımız için dünyanın birçok ülkesinden talep aldık. Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ile başlayan satışlarımız Ankara, İstanbul, İzmir gibi illere ulaştı. Son olarak Fransa’da bir içecek firması, bizden ürün satın almak istedi. Bizi İnternette görmüşler. Onlarla anlaşma yaptık ve hazırladığımız ürünlerimizi ambarlarla Fransa’ya gönderdik. Yurt dışına satış yaparak, ülkemize çok katkı yapmak istiyoruz. Yurt dışı pazarımızın gelişmesi için uğraşıyoruz. Daha çok üretip, daha çok çalışmamız lazım. Ben gece- gündüz uyumadan 3 saat uykuyla çalışıyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Köyündeki atölyede ürettiği saatleri, Fransa'ya ihraç ediyorKöyündeki atölyede ürettiği saatleri, Fransa'ya ihraç ediyorKöyündeki atölyede ürettiği saatleri, Fransa'ya ihraç ediyorKöyündeki atölyede ürettiği saatleri, Fransa'ya ihraç ediyor

Suriyelilier 'Vekilimiz olsun' dedi, dilekçe gönderdiSuriyelilier 'Vekilimiz olsun' dedi, dilekçe gönderdi
Bu ilçelere 20 saat su yok Bu ilçelere 20 saat su yok
89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2018 dini günler takvimi)

2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2018 dini günler takvimi)

İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan: İmar barışı getirmek olası depremde faciaya yol açmaktır

Prof. Dr. Ahmet Ercan: İmar barışı getirmek olası depremde faciaya yol açmaktır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.