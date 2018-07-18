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Köyünden göçü engellemek için çilek üretimine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Hamzalı köyünün muhtarı İsmail Ergen, diğer çiftçilere örnek olup köyden göçü engellemek amacıyla, daha önce hububat tarımı yaptığı tarlasında başladığı çilek üretiminde başarı sağladı - Daha önce tarlasında yılda yaklaşık 2 bin liralık arpa veya buğday üreten Ergen, bu yıl 5 dekarlık tarlasından 10 ton çilek hasat etmeyi hedefliyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağı Hamzalı köyünün muhtarı İsmail Ergen, yılda yaklaşık 2 bin liralık arpa veya buğday ürettiği 5 dekarlık tarlasına alternatif ürün olarak ektiği çilekten bu yıl 75 bin liralık hasat hedefliyor.

Daha çok hububat üretimi yapılan bölgede alternatif ürün arayışına giren muhtar İsmail Ergen, çiftçinin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak ve bu sayede köyünden göçü durdurmak amacıyla 7 dekar tarlasının 5 dekarlık kısmında geçen yıl örnek çilek bahçesi oluşturdu.

İlk zamanlar bazı sorunlar yaşamasına rağmen dekar başına 1,2 ton ürün elde eden Ergen, bu yıl ise sezon sonuna kadar dekar başına 2 ton çilek hasat etmeyi ve 75 bin lira gelir elde etmeyi planlıyor.

Alternatif ürün arayışı kapsamında yaptığı çalışmaları gazetecilere anlatan Ergen, üretimi daha da geliştirerek dekar başına 4-5 ton çilek üretimi yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Ergen, ürettiği çilekleri ilçede sipariş üzerine sattığını ve taleplere yetişemediğini dile getirerek, köylülerinin de bahçeyi incelediğini ve çilek ekmek için harekete geçtiğini aktardı.

Amacının köylüsüne örnek olarak daha fazla gelir elde etmek ve köydeki göçü durdurmak olduğunu vurgulayan Ergen, şunları söyledi:

"Genç Çiftçi Projesinden destek alarak 7 dönümlük tarlamın 5 dönümüne alternatif ürün olarak çilek diktim. Bu yıl bazı çilekler kuruduğu için onları yeniledim ve onlardan ürün alamadım ama diğer kısımlardan bugüne kadar yaklaşık 1 ton 200 kilo ürün aldım. Geliri çok güzel. Sezon sonuna kadar 10 ton ürün almayı hedefliyorum. Arpa ve buğday para etmiyor. Çileğin kilosunu ise ise 7,5- 8 liradan satıyorum. Köylü, yavaş yavaş daha fazla gelir elde ettiği kapama bahçelere, örtü altı yetiştiriciliğe yöneliyor. Daha önce köyden göçen iki aile geri geldi. Mantar üretim tesisi yapacaklar. Arpa buğday gibi ürünleri bırakacağız. Çilek üretimi yapmak isteyen de çok arkadaşımız var. Çiftimize alternatif ürünleri tavsiye ediyorum. Bu sayede gelir seviyemizi yükseltip, köyden göçü engellemek istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
çekerek çilek üretimi Yozgat

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