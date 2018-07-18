Köyünden göçü engellemek için çilek üretimine başladı

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağı Hamzalı köyünün muhtarı İsmail Ergen, yılda yaklaşık 2 bin liralık arpa veya buğday ürettiği 5 dekarlık tarlasına alternatif ürün olarak ektiği çilekten bu yıl 75 bin liralık hasat hedefliyor.

Daha çok hububat üretimi yapılan bölgede alternatif ürün arayışına giren muhtar İsmail Ergen, çiftçinin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak ve bu sayede köyünden göçü durdurmak amacıyla 7 dekar tarlasının 5 dekarlık kısmında geçen yıl örnek çilek bahçesi oluşturdu.

İlk zamanlar bazı sorunlar yaşamasına rağmen dekar başına 1,2 ton ürün elde eden Ergen, bu yıl ise sezon sonuna kadar dekar başına 2 ton çilek hasat etmeyi ve 75 bin lira gelir elde etmeyi planlıyor.

Alternatif ürün arayışı kapsamında yaptığı çalışmaları gazetecilere anlatan Ergen, üretimi daha da geliştirerek dekar başına 4-5 ton çilek üretimi yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Ergen, ürettiği çilekleri ilçede sipariş üzerine sattığını ve taleplere yetişemediğini dile getirerek, köylülerinin de bahçeyi incelediğini ve çilek ekmek için harekete geçtiğini aktardı.