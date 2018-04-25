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Koyunları kırpma zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte besiciler koyunlarını kırktırmaya başladı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte besiciler koyunlarını kırktırmaya başladı. Kırkılacak koyunlardan biri ise ikiz doğurdu.

Malkara'da özel olarak üretilen makas ve kompresör destekli elektrikli makineyle hayvanlarının yünlerini kestiren üreticiler, elde ettikleri yapağıları fabrikalara satarak tekstil ürünlerinin üretimine katkıda bulunuyor. Kırpılan koyunlar ise daha sonra iç ve dış parazit hastalıklarına karşı ilaçlanıyor. Malkara'ya bağlı Gözsüz Mahallesi Sinanpaşa merası mevkiinde besicilik yapan Muharrem Topçu’nun Merinos cinsi koyunu kırkılacağı sırada bir batında ikiz doğurdu. Muharrem Topçu, koyunun kendilerine sürpriz yaptığını belirterek, "Malkara ilçesinde 25 yıldan buyana küçükbaş hayvan üreticiliği yapıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte koyunlarımızı kırktırmaya başladık. Koyunlarımızı kırkmamızın nedeni sıcaklardan dolayı bit, pire ve kene yapışmasına iç ve dış parazit hastalıklara karşı önlemimizi almak. Hayvancılığı arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Çünkü bizim yaştaki nesil pek bu işi yapmıyor yetişen de yok. Aslında o kadar zahmetli bir iş değil küçükbaş hayvancılık yapmak. O yüzden tavsiye ediyorum. Bugün Gaziantep'ten gelen bir ekip ile bin koyunumuzu kırktırdık. Bir koyunu 6 liraya kırktırıyoruz. Bu kırpmadan çıkan yapağıları tekstil sektörüne satıyoruz. Verdiğimiz yapağılar da bize giyim, halı, yün, ip gibi tekstil ürünleriyle vatandaşımıza geri dönüyor" dedi.

Yıllardır kırkma işiyle uğraştığını belirten Abdullah Yılmaz ise , "Biz Gaziantep'ten geliyoruz. Yıllardır kırkma işinle uğraşıyoruz. Buraya 20 kişilik bir ekip getirdim. 20 kişi bugün 5 saatte bin tane koyunu traş edeceğiz. Trakya bölgesinde farklı yerlerde de kırkım işi yapacağız. Bir koyunu 6 liraya kırkıyoruz. Şuana kadar 8 bin tane koyun kırktık. Biz Trakya bölgesini ve Trakya halkını çok seviyoruz. İnsanlarından çok memnunuz" dedi.

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