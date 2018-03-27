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Koyunların mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöplerden telef olduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde hayvancılık yapan Tarkan Büyükköroğlu, 5 koyununun, meraya çadır kuran mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöpleriden yediği için zehirlenerek telef olduğunu öne sürdü.

Koyunların mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöplerden telef olduğu iddiası

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde hayvancılık yapan Tarkan Büyükköroğlu, 5 koyununun, meraya çadır kuran mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöpleriden yediği için zehirlenerek telef olduğunu öne sürdü.
İlçeye bağlı, daha önce köy olan Türkmen Mecidiye Mahallesi'nde yaşayan Tarkan Büyükköroğlu, 5 koyunu telef oldu. Büyükköroğlu, koyunlarının mevsimlik işçilerin attığı çöplerden zehirlendiğini iddia etti. Mevsimlik tarım işçilerinin hayvanları otlattıkları meraya çadır kurduklarını, çöplerini, kullandıkları çocuk bezlerini buraya attıklarını ifade Büyükköroğlu, şöyle konuştu:
“Benim 5 tane hayvanım öldü. Bu hayvanları bize devlet vermişti. Veterinerler otopsi yaptılar, hayvanın içinden her şey çıktı. Pislik olan bu meraya göndermeyin diyorlar. Bizim başka meramız yok. O zaman biz bu hayvancılığı bırakacağız. Geçen yıl da ineğim ölmüştü. Benim zararımı kim verecek? Hayvanlar evde şu anda mahkum. Hapishane gibi. Pislikten dolayı dışarı çıkarmıyoruz. Veteriner 'sakın çıkarmayın' dedi. Bu hayvanın 2-3 saat dışarı çıkması lazım. Veterinerler hayvanların bu meradan hastalık kaptığını söyledi. Bakan Fakıbaba'dan destek istiyoruz. Böyle giderse, hayvanların hepsini kaybedeceğiz. Çadırların buraya kurulmasını istemiyoruz. Biz 300 koyun falan istemiyoruz. Mera yok, vatandaş nereye gidecek? Mera olacak ki hayvan veresin."
Hayvancılıkla uğraşan Ersin Doğan da "Halimiz bu. Hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Kaç tane hayvanımız öldü. Devletin bize hayvan vermesinin kıymeti yok" dedi.
Mustafa Doğan ise "Hayvanlarımız ölüyor. Artık biz de hastalanıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Koyunların mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöplerden telef olduğu iddiasıKoyunların mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöplerden telef olduğu iddiasıKoyunların mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöplerden telef olduğu iddiasıKoyunların mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöplerden telef olduğu iddiası

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