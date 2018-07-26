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Koyunların Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:08 | Son Güncelleme

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çobanların otlatmak için Nemrut Dağı'nın eteklerine götürdükleri koyunların yolculuğu drone ile görüntülendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde çobanların otlatmak amacıyla Nemrut Dağı'nın eteklerine götürdükleri koyunların gün batımındaki tozlu yolculuğu, güzel görüntüler oluşturdu.

Kıyıdüzü köyünde çobanlar binlerce koyunu otlatmak için yaz başında Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara götürüyor.

Burada gün boyu otlatılan sürüler, akşam saatlerinde yeniden köye getirilerek süt sağımı yapılıyor.

Sağım işlemi gerçekleştikten sonra sönmüş bir volkanik dağ olan ve Türkiye'nin en büyük volkanik gölünün üzerinde bulunduğu Nemrut Dağı'nın eteklerine 6 kilometrelik tozlu yayla yolculuğu başlıyor.

Gün batımına doğru kızıl bir renge bürünen vadiler eşsiz görüntüler sunuyor.

Sürülerin gün batımındaki tozlu yolculuğu drone ile görüntülendi.

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Bitlis drone koyun Nemrut Dağı sürü Tatvan yayla

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