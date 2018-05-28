Koza-İpek Holding davası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı, eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında yer aldığı 45 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Akın İpek'in kardeşi tutuklu sanık Cafer Tekin İpek ile Şaban Yörüklü ve Melek İpek'in de arasında bulunduğu tutuksuz yargılananlar katıldı.
Koza İpek Holding'e ait bazı şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan tutuklu sanıklardan Harun Ekinci de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının tahliyeye yönelik taleplerini dinledi.
FETÖ üyesi olduklarını reddeden sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini ve beraatlarını istedi.
Mahkeme, bilirkişi raporlarının beklenmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Koza-İpek Holding'e ilişkin süreç
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Eylül 2015'te Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu holding bünyesindeki şirketler ile Hamdi Akın İpek'in ikametgahında arama yapılmıştı. Aramada el konulan tüm kayıtlar, defterler ve belgeler üzerinde bilirkişi heyeti incelemeleri neticesi düzenlenen rapor doğrultusunda holding bünyesindeki 22 şirkete 26 Ekim 2015'te Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atanmıştı.
OHAL kapsamında çıkartılan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19/1. maddesi gereğince holding bünyesinde bulunan ve kayyum idaresinde olan şirketler, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Eylül 2016 tarihli kararıyla TMSF'ye devredilmişti.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan aramalarda elde edilen tüm suç delilleri, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK), Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderildi. Sermayesinin bir bölümü halka açık olan şirketler yönünden yapılan incelemeler sonucunda SPK tarafından 6, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca ise 7 ayrı suç raporu düzenlenmişti.
Yapılan bağışlar ve harcamaların terörizmin finansmanı suçu kapsamında olup olmadığının tespitine yönelik MASAK da üç ayrı rapor düzenlemişti. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve mali kayıtların incelenmesi için de bilirkişi heyeti görevlendirilmiş, düzenlenen bütün raporlar, tanık beyanları ve toplanan delillerin değerlendirilmesi neticesinde, holding bünyesindeki şirketlerin ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarından oluşan 45 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti.
FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holdingin yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, Hamdi Akın İpek hakkında 77, kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl hapis cezası, diğer sanıkların ise 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen cezalara çarptırılması isteniyor.
Davanın sanıkları şunlar:
Hamdi̇ Akın İpek, Cafer Teki̇n İpek, Melek İpek, Peli̇n Zengi̇ner, Osman Zengi̇ner, Nevi̇n İpek, Ebru İpek, Harun Eki̇nci̇, Şaban Yörüklü, Ali̇ Serdar Hasırcıoğlu, Hasan Burak Sertcan, Ayhan Yurttaş, İsmet Si̇vri̇oğlu, Özlem Özdemi̇r, Fi̇kret Şayan, Hüseyi̇n Erdem, Seli̇m Elmasoğlu, Mahi̇r Şermet, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu, Osman Aykaç, Serkan Karabulut, Hasan Bozkurt, Hasan Önal, Meti̇n Arslan, Ali̇ Kılıçarslan, Beytullah Ablak, Naci̇ Bolat, Umut Gümüşkaya, Davut Karaman, Erkan Dursun, Hasan Varan, Hüsametti̇n Altıntaş, İsmet Hayretti̇n Toğay, Mevlüt Korkmaz, Oytun Ünal, Si̇nan Özden, Şevket Murat Aras, Ümi̇t Arı, Zeki̇ Baran Yeni̇gül, Zeki̇ Emre Özki̇şi̇, Selçuk Karataş, Ahmet Haşi̇m Kaya, Beyazıt Bacak, Önder Deli̇göz, Şaban Aksöyek.
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