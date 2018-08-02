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Koza-İpek Holding davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 18:16 | Son Güncelleme

FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı, eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'in yanı sıra annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Koza İpek Holding'e ait bazı şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan sanık Harun Ekinci ve Şaban Yörüklü'yle ise tutuklu bulundukları cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı Hasan Demirtaş, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) sanıklardan Cafer Tekin İpek'in Bank Asya hesabında 100 bin lira bulunduğuna ilişkin rapor verdiğini bildirdi.

Demirtaş, holdingde suçtan elde edilen bir gelir olup olmadığı veya holding gelirlerinin suça tahsis edilip edilmediğine ilişkin istenen bilirkişi raporunun ise henüz dosyaya gönderilmediğini belirtti.

Beyanı sorulan Cafer Tekin İpek, söz konusu parayı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bankaya para yatırılması çağrısından 10 ay sonra yatırdığını ancak bankaya destek amaçlı olmadığını anlatarak, "TMSF el koyduktan sonra da 12 ay hesapta durmuş. TMSF el koymuş, o zaman da çekmemişim" dedi.

İpek, şirketinde kara para olmadığını, kendisinin de terör örgütüyle hiçbir ilgisi bulunmadığını savundu ve tahliyesini istedi.

Telekonferansla duruşmaya bağlanan sanıklar Ekinci ve Yörüklü de tahliye talebinde bulunurken, cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluklarının devamını talep etti.

Mahkeme heyeti firari sanıklar Hamdi Akın İpek, Nevin İpek, Pelin Zenginer, Osman Zenginer ve Ayhan Yurttaş hakkındaki yakalama emirlerinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanıklardan Şaban Yörüklü'nün tam donanımlı hastaneye sevk edilerek rahatsızlıklarının cezaevi koşullarında kalmasına engel olup olmadığına yönelik rapor alınmasına karar veren heyet, tutuklu sanıklar İpek, Ekinci ve Yörüklü'nün tutukluluklarının devamını kararlaştırdı ve davayı erteledi.

- Holding çalışanları hakkındaki "terör örgütü üyeliği" davası

Öte yandan aynı davadan dosyaları ayrılan 25 holding çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davanın görülmesine de devam edildi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Metin Arslan, Osman Aytaç ve Hasan Bozkurt'un tahliyelerine karar verdi.

- Koza-İpek Holding'e ilişkin süreç

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 1 Eylül 2015'te Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu holding bünyesindeki şirketler ile İpek'in ikametgahı aranmıştı. El konulan kayıtlar, defterler ve belgeler üzerinde inceleme yapan bilirkişilerin raporu doğrultusunda holding bünyesindeki 22 şirkete 26 Ekim 2015'te Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atanmıştı. Şirketler Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Eylül 2016 tarihli kararıyla TMSF'ye devredilmişti.

Aramalarda elde edilen tüm suç delilleri, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK), Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve MASAK'a gönderilmişti. Sermayesinin bir bölümü halka açık şirketler yönünden yapılan incelemeler sonucunda SPK tarafından 6, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca 7 ayrı suç raporu düzenlenmişti.

Yapılan bağışlar ve harcamaların terörizmin finansmanı suçu kapsamında olup olmadığının tespitine yönelik MASAK da üç rapor hazırlamıştı.

Bütün raporlar, tanık beyanları ve toplanan deliller neticesinde, holding bünyesindeki şirketlerin ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarından oluşan 45 kişi hakkında dava açılmıştı.

FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holdingin yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, Hamdi Akın İpek hakkında 77, kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl hapis cezası, diğer sanıkların ise 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen cezalara çarptırılması istenmişti.

Yargılama sırasında holding çalışanı 25 sanık hakkındaki kamu davası ayrılmıştı.

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CAFER TEKİN İPEK FETÖ hamdi akın ipek koza holding

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