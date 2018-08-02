Koza-İpek Holding davası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı, eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'in yanı sıra annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Koza İpek Holding'e ait bazı şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan sanık Harun Ekinci ve Şaban Yörüklü'yle ise tutuklu bulundukları cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı Hasan Demirtaş, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) sanıklardan Cafer Tekin İpek'in Bank Asya hesabında 100 bin lira bulunduğuna ilişkin rapor verdiğini bildirdi.

Demirtaş, holdingde suçtan elde edilen bir gelir olup olmadığı veya holding gelirlerinin suça tahsis edilip edilmediğine ilişkin istenen bilirkişi raporunun ise henüz dosyaya gönderilmediğini belirtti.