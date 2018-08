Kozaklıların maden tepkisi sürüyor

BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinin Yukarıbey Mahallesi'nde, Türkiye'de en kaliteli çam fıstığının yetiştiği Kozak Yaylası'ndaki madencilik faaliyetlerine dikkat çekmek için ve çam fıstığındaki verim kaybıyla ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya katılan CHP'li milletvekilleri, köylülere destek verdi.

Bergama ilçesindeki Ovacık bölgesinde, bir altın madeni firmasına verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' belgesinin iptali için açılan davada, İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi, geçen 3 Temmuz'da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karara rağmen, firmanın eksikliklerini giderip tekrar izin istemek için harekete geçmesi, bölgelerinin madencilik tehdidi altında olduğunu belirtilen Kozak Yaylası köylülerinin tepkisi çekti. Geçen 27 Temmuz'da Yukarıbey Mahallesi'nde yapılan toplantıda, İzmir'in tüm milletvekillerinin 10 Ağustos'ta bu köye davet edilmesi kararlaştırıldı. Kozaklıların davetine, sadece CHP milletvekilleri cevap verdi.

Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç'in öncülüğünde Yukarıbey Mahallesi'nde yapılan toplantıya; CHP'nin Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Kani Beko ve Mahir Polat, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gencer, Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun, Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, Çankaya eski Belediye Başkanı Bülent Tanık, Dikili eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, Ege, Bergama, Burhaniye ve Ayvalık Çevre Platformları, muhtarları ve köylüler katıldı.

'10 YILA KALMAZ KOZAK YOK OLABİLİR'

Açılış konuşmasını yapan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Ovacık altın madeninde artık verimli cevher kalmadı. Bu nedenle Kozak'ta ve yakın yerlerde açık ocak işletmesi yapmak istiyorlar. O madenin yaşaması için Kozak'a göz diktiler. Açılması konusunda ısrarlı davranıyorlar. Böyle giderse, 10 yıla kalmaz Kozak yok olabilir. Bir de taş ocakları var. Bizler bu ocakların ekonomik getirisinin farkındayız. Fakat çevre koşullarına uygun işletmekler olmak zorundalar. Birçoğu, taş ocaklarındaki artık taşları, molozları ormanların içerisine veya köylere yakın bölgelere döküyorlar. Köylerin çok yakınlarına gelen taş ocakları var. Çalışma alanlarını genişletmek için sürekli başvuruda bulunuyorlar" dedi.

'ÇEVRE FELAKETİ OLDUĞUNDA HERKES ETKİLENECEK'

Sıkıntılarını milletvekillerine anlatmak için toplantıyı düzenlediklerini belirten Gönenç, "Bütün siyasi partileri ziyaret ettik ve vekillerini davet ettik. Sadece İYİ Parti bir mazeret bildirdi. Onun dışında hiçbir siyasi partiden bir mazeret bildirmediler. Toplantıdan 10 dakika önce bütün ilçe başkanlarını tekrar aradım. Katılamayacaklarını söylediler. Umarım gerekçelerini daha sonra sizlerle paylaşırlar. Bu bir parti toplantısı değil. Evet ben de bir siyasi partinin üyesiyim ama her şeyden önce Bergamalıyım. Bu yaylada yaşayanlar sadece CHP'liler değil. AK Partilisi de burada MHP'lisi de burada yaşıyor. Yarın bir gün bir çevre felaketi olduğunda herkes bundan etkilenecek" diye konuştu.

Toplantıda söz alan Kozak bölgesinin muhtarları da yörede yaşanan sıkıntıları katılımcılarla paylaştı.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Salih Sönmezışık ise Kozak Yaylası ile ile ilgili daha önce yaptıkları araştırmaları ve incelemeleri katılımcılarla paylaştı. Sönmezışık, "Kozakta yaptığımız araştırmalarda, bir yılda altından elde edilen gelir 70 milyon dolarken çam fıstığından 180 milyon dolar gelir elde ediyor insanlar. Madenler çalıştıkları yerlerde tonlarca pisliği arkasında bırakıyorlar. Doğaya saldıkları karbon ve birçok zararlı maddeyi söylemeye bile gerek yok" dedi.

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel de, "24 yıldır bu yoldayız. Bu mücadele yıllardır sürüyor. Bu doğaya ve topraklara adaleti getireceğiz. Alınan kararlar uygulanmadığı için Kazdağları'nı ve Kozak'ı yok etmeye çalışıyorlar. İzin vermeyeceğiz. Halen yüreği halktan ve doğadan yana atan yargıçların olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

VEKİLLERDEN DESTEK

Toplantıda milletvekilleri de kısa birer konuşma yaptı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, TBMM açıldığından bu yana konuyla ilgili verdiği soru önergelerini anlattı. Polat, "Bu mücadelede tarafımız sizden yana. Meclis'in içi boşaltıldı, orada yapabileceklerimiz sınırlı ama sizinle her yerde mücadele etmeye hazırız" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ise "Kozak doğası ve tarihiyle dünyanın nadir yerlerinden biri. Bir altın madeni yılda 70-80 milyon dolar gelir getirirken, çam fıstığı yılda 170-180 milyon dolar gelir getirebilir. Sadece buradan bile baksak, bu kabul edilemez. İzmir'den bir Tarım Bakanı seçildi. Gerekirse o Bakan'ı da buraya getireceğiz. 14 CHP milletvekili olarak bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

Toplantıda konuşan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise "Bu işin şakası yok. Afrika ülkeleri en fazla altını olan ülkeler ama en fakir ülkeler de buralar. Bu eşkıyaların kurmuş olduğu şirketler buraların zenginliklerini de alıp götürüyor. Kozak'ın kıymetini bilmemiz lazım. Bedeli ne olursa olsun, bu mücadelenin içerisinde olacağımı ifade etmek istiyorum. Sizin aldığınız karar, bizim aldığımız karardır" dedi.

CHP'nin Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise "Çevre Bakanı'na gideceğim ve bana verilen fıstık kutusunu ona vereceğim. Bergama direnişin simgesidir. Ben inanıyorum ki bu bölgenin halkı yan yana bir araya geldiğinde, doğa bize bir bedel ödetmeden biz doğayı bu konuma getirenlere bir bedel ödetiriz" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda köylüler altın takı kutularına koydukları çam fıstıklarını, vekillere dağıtarak, 'Bizim altınımız fıstıktır' mesajı verdi.