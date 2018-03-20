Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan’dan hava limanına toplu taşıma hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi, 23 Mart’tan itibaren Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan’dan aktarmasız olarak Adana Havalimanı’na otobüs seferlerini başlatıyor.

Vatandaşların hastaneler, otogar, gar ve havalimanına kesintisiz ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla geçen ocak ayında gece mesaini başlatan Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, ilçelerden havalimanına aktarmasız toplu taşıma hizmeti vermek için planlamasını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda düzenleme yapan Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri, son durağı Taşköprü olan 401 numaralı Kozan-İmamoğlu ile 407 numaralı Ceyhan hattı otobüslerinin güzergahını Adana Havalimanına kadar uzattı.

23 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek uygulamada 53 koltuklu, 85 yolcu kapasiteli klimalı, engelli asansörüne sahip otobüsler Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinden aktarmasız olarak Adana Havalimanı’na yolcu taşıyacak.

Vatandaşlar, Kozan-İmamoğlu hattında 6.75 lira, Ceyhan hattında 4.50 lira ücret ödeyerek havalimanına kadar yolculuk yapabilecek.