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Kozan şehidi son yolculuğuna uğurlandı -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 21:29 | Son Güncelleme

KUZEY Irak'ta askeri üs bölgesinde yol yapım çalışması sırasında PKK'lı teröristlerin iş makinesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Tayfur Uluçay (29), memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Adana şehidini uğurladı

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- KUZEY Irak'ta askeri üs bölgesinde yol yapım çalışması sırasında PKK'lı teröristlerin iş makinesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Tayfur Uluçay (29), memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Adana Havalimanı'na uçakla getirilen şehidin cenazesi buradan karayoluyla Kozan ilçesine bağlı Yukarıkeçili Mahallesi'ne götürüldü. Burada düzenlenen uğurlama törenine Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve şehidin annesi Sultan Uluçay, babası Kemal Uluçay, kardeşleri ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

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