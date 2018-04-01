Kozan Ticaret Odası Meclis Üyeliği seçimi gerçekleşti

Adana’nın Kozan İlçesinde Ticaret Odası Başkanlığı Meclis Üyeliği seçimleri gerçekleşti. Toplam yedi grup halinde gerçekleşen seçimde mevcut Başkan Mustafa Kandemir’in listesi sandıktan galip çıktı.

Kozan Ticaret Odası Meclis Üyeliği seçimleri ticaret odası toplantı salonunda gerçekleşti. Sabah saat 09:00’da başlayan oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi. Seçimde odaya kayıtlı üyeler meslek grupları halinde ayrı ayrı sandıklarda oylarını kullandılar. Toplam 7 meslek grubu dalında gerçekleşen seçimi sandıkların açılması ve oy sayımı işleminin tamamlanmasının ardından Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir’in listesi kazandı. Oda Başkanı Mustafa Kandemir ise; "Biz bu galibiyeti güler yüzümüze, üyelerimizle olan birlik ve beraberliğimize borçluyuz. Hatta Kozan Ticaret Odasının makam odasını tüm üyelerimiz kullanabilmektedir. Kozan Ticaret Odası olarak şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olmamız bize bu başarıyı kazandırdı. Bugün buraya gelerek oy kullanan tüm üyelerimize duyarlılıklarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan meclis üyeliği seçiminin ardından önümüzdeki hafta içinde ise Kozan Ticaret Odası Başkanlığı seçiminin gerçekleşeceği öğrenildi.