Kozan Ticaret Odası Meclis Üyeliği seçimi gerçekleşti

Adana’nın Kozan İlçesinde Ticaret Odası Başkanlığı Meclis Üyeliği seçimleri gerçekleşti. Toplam yedi grup halinde gerçekleşen seçimde mevcut Başkan Mustafa Kandemir’in listesi sandıktan galip çıktı.
Kozan Ticaret Odası Meclis Üyeliği seçimleri ticaret odası toplantı salonunda gerçekleşti. Sabah saat 09:00’da başlayan oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi. Seçimde odaya kayıtlı üyeler meslek grupları halinde ayrı ayrı sandıklarda oylarını kullandılar. Toplam 7 meslek grubu dalında gerçekleşen seçimi sandıkların açılması ve oy sayımı işleminin tamamlanmasının ardından Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir’in listesi kazandı. Oda Başkanı Mustafa Kandemir ise; "Biz bu galibiyeti güler yüzümüze, üyelerimizle olan birlik ve beraberliğimize borçluyuz. Hatta Kozan Ticaret Odasının makam odasını tüm üyelerimiz kullanabilmektedir. Kozan Ticaret Odası olarak şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olmamız bize bu başarıyı kazandırdı. Bugün buraya gelerek oy kullanan tüm üyelerimize duyarlılıklarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.
Yapılan meclis üyeliği seçiminin ardından önümüzdeki hafta içinde ise Kozan Ticaret Odası Başkanlığı seçiminin gerçekleşeceği öğrenildi.
Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum