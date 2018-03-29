HABER

Kozanlı: “Çocuk istismarları töre, örf, adet gibi isimlerle kapatılmaya çalışılıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:04 | Son Güncelleme

İletişim Uzmanı Burçin Sarıcı “Çocuk istismarları maalesef töre, örf, adet gibi isimlerle kapatılmaya çalışılıyor” dedi.Kamu İşçileri Sendikası ve Ceyhan Belediyesi tarafından ‘Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar’ konulu konferans düzenlendi.Kamu-İşçi Sen Genel Başkanı Ali Dinçer, programın açılış konuşmasında, Türkiye’de istismar olaylarının bir gerçek olduğunu belirterek, “Sendika olarak bu tür olayların hem takipçisi olacağız hem de bu olayları aydınlatıcı olarak konferanslarımız devam edecek.

Kozanlı: “Çocuk istismarları töre, örf, adet gibi isimlerle kapatılmaya çalışılıyor”

İletişim Uzmanı Burçin Sarıcı “Çocuk istismarları maalesef töre, örf, adet gibi isimlerle kapatılmaya çalışılıyor” dedi.
Kamu İşçileri Sendikası ve Ceyhan Belediyesi tarafından ‘Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar’ konulu konferans düzenlendi.
Kamu-İşçi Sen Genel Başkanı Ali Dinçer, programın açılış konuşmasında, Türkiye’de istismar olaylarının bir gerçek olduğunu belirterek, “Sendika olarak bu tür olayların hem takipçisi olacağız hem de bu olayları aydınlatıcı olarak konferanslarımız devam edecek. Hükümetimiz de bu konu ile ilgili ve yasal düzenlemelerin üzerinde hassasiyetle durmaktadır ve öte yandan Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ile çalışmalar yaparak öğrencilerimizi ve ailelerimizi bilinçlendirmek adına çalışmalar yapmaktadır” diye konuştu.
İletişim Uzmanı Burçin Sarıcı Kozanlı, Çocuk İhmal ve İstismardan Koruma Yolları hakkında slayt gösterisi yaparak, "Bazı toplumlarda, bazı ülkelerde çocuk istismarları maalesef başka isimlerle kapatılmaya çalışılıyor ve diyorlar ki bu bir töre, örf, adet gibi bulgularla isim değiştiriyorlar halbuki bu olaylar çocuğa istismarı barındırıyor” dedi.
Kozanlı, 0-18 yaş arasındaki dönemin, çocukluk dönemi olarak tanımlandığını vurgulayarak, “Bu dönem içerisinde fiziksel veya ruh sağlığına zarar vermek çocuk istismarı oluyor. Çocuğa bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimleri engelleyen ya da beden veya ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılmasına çocuk istismarı denmektedir. Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise çocuk ihmali olarak tanımlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kozanlı: “Çocuk istismarları töre, örf, adet gibi isimlerle kapatılmaya çalışılıyor”

Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştıKıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!
İstanbul'da operasyon! Özel harekat baskın yaptıİstanbul'da operasyon! Özel harekat baskın yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.