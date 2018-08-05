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"Kozlu Yağlı Güreşleri ve Dağköy Yayla Şenlikleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 18:49 | Son Güncelleme

Yağlı güreşlerde başpehlivanlığı Serhat Gökmen elde etti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen "Kozlu Yağlı Güreşleri ve Dağköy Yayla Şenlikleri"nde, Serhat Gökmen başpehlivan oldu.

İlçeye bağlı Dağköy'de gerçekleştirilen yağlı güreşlere 104 sporcu katıldı. Organizasyonda, "Güreş Ağası" unvanını 130 bin lira ödeyen iş adamı Tahsin Karaarslan aldı.

Vali Ahmet Çınar, törende yaptığı konuşmada güreşin, milli kültür olduğuna dikkati çekti.

Ata sporu güreşin milli sporlarının en başında geldiğini anlatan Çınar, şöyle konuştu:

"Güreşimiz toplumsal yanı ağır basan etkinliklerimizden biridir. Her kesimden insanların bir araya geldiği, geleneklerin yaşadığı bir meydandır er meydanı. Milletler kimlikleriyle, karakterleriyle var olur. Pehlivanlık en saygın unvanlardan biridir. İlla şampiyon olması da gerekmez. Pehlivan unvanını almışsa bir insan her kesimden, her yerde saygı görürdü."

Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya da ataların güç gösterisini bile barışçıl yöntemle ortaya koyduğunu belirterek, "Yağlı güreşler sadece bir spor değil aynı zamanda bir medeniyettir. Bize bırakılan güzel bir miras. Sevginin bir yolu. Bizim açımızdan belki de olimpiyatlarla yarışabilecek tarihe geçmiş bir spor alanı." dedi.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ise ata sporu olan güreşin ilçede en iyi şekilde icra edilebilmesi için yüksek düzeyde gayret gösterildiğini vurguladı.

Müsabakalarda birincilikleri, "minik 1"de Barış Kemal Yiğit, "minik 2"de Berkay Ok, "teşvik 1"de Ahmet Can Sula, "teşvik 2"de Ertuğrul Ay, "tozkoparan"da Seyit Sent, "ayakta" Enes Yüksel, "deste küçük boy"da Özgürcan Duman, "deste büyük boy"da Serdar Yıldırım, "küçük orta küçük boy"da Ünal Ünlü, "küçük orta büyük boy"da Mustafa Tay, "büyük ortada" Alparslan Tekmer, "başaltı boyun"da Yiğit Yılmaz elde etti.

Serhat Gökmen, başpehlivanlık mücadelesinde Süleyman Aykırı'yı yenerek madalya ve kupanın sahibi oldu.

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