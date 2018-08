Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen "Kozlu Yağlı Güreşleri ve Dağköy Yayla Şenlikleri"nde, Serhat Gökmen başpehlivan oldu.

İlçeye bağlı Dağköy'de gerçekleştirilen yağlı güreşlere 104 sporcu katıldı. Organizasyonda, "Güreş Ağası" unvanını 130 bin lira ödeyen iş adamı Tahsin Karaarslan aldı.

Vali Ahmet Çınar, törende yaptığı konuşmada güreşin, milli kültür olduğuna dikkati çekti.

Ata sporu güreşin milli sporlarının en başında geldiğini anlatan Çınar, şöyle konuştu:

"Güreşimiz toplumsal yanı ağır basan etkinliklerimizden biridir. Her kesimden insanların bir araya geldiği, geleneklerin yaşadığı bir meydandır er meydanı. Milletler kimlikleriyle, karakterleriyle var olur. Pehlivanlık en saygın unvanlardan biridir. İlla şampiyon olması da gerekmez. Pehlivan unvanını almışsa bir insan her kesimden, her yerde saygı görürdü."

Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya da ataların güç gösterisini bile barışçıl yöntemle ortaya koyduğunu belirterek, "Yağlı güreşler sadece bir spor değil aynı zamanda bir medeniyettir. Bize bırakılan güzel bir miras. Sevginin bir yolu. Bizim açımızdan belki de olimpiyatlarla yarışabilecek tarihe geçmiş bir spor alanı." dedi.