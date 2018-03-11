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Kozlu’da “Bir yastıkta 40 yıl” etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 11:55 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde “Bir yastıkta 40 yıl” etkinliği düzenlendi.Kozlu İlçe Kaymakamlığı ve Kozlu Belediyesince ortak olarak düzenlenen toplumda, Kadının ailedeki en önemli role sahip olması nedeniyle ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen ve 40 yılı aşkın süredir evlilik birliği devam eden 21 çift bir araya geldi.Evlilik kurumunun önemini, ailenin sürekliliğini, aile birliğinin teşvikini ve bunların gençlere örnek olmasını sağlamak amacıyla Kozlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi ve Kozlu Belediye Başkanlığı’nın birlikte düzenlediği ‘’Bir Yastıkta 40 Yıl’’ Konulu yemek ve etkinlik programı düzenlendi.

Kozlu’da “Bir yastıkta 40 yıl” etkinliği düzenlendi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde “Bir yastıkta 40 yıl” etkinliği düzenlendi.
Kozlu İlçe Kaymakamlığı ve Kozlu Belediyesince ortak olarak düzenlenen toplumda, Kadının ailedeki en önemli role sahip olması nedeniyle ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen ve 40 yılı aşkın süredir evlilik birliği devam eden 21 çift bir araya geldi.
Evlilik kurumunun önemini, ailenin sürekliliğini, aile birliğinin teşvikini ve bunların gençlere örnek olmasını sağlamak amacıyla Kozlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi ve Kozlu Belediye Başkanlığı’nın birlikte düzenlediği ‘’Bir Yastıkta 40 Yıl’’ Konulu yemek ve etkinlik programı düzenlendi. Programda fasıl dinletisinin ardından yemek ikramında bulunuldu. Kozlu İlçe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve Kozlu Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Özdoğan programda konuşma yaptı.
Programa katılan çiftlere plaket ve hediye verildi.

Kozlu’da “Bir yastıkta 40 yıl” etkinliği düzenlendi

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