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Kozmetik fabrikasında 95 işçi, işten çıkarıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 22:18 | Son Güncelleme

ŞİRKET: ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA SALDIRAN VE DARP EDENLER VAR Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kosan Kozmetik Sanayi, işçilerin işten çıkarılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

ŞİRKET: ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA SALDIRAN VE DARP EDENLER VAR
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kosan Kozmetik Sanayi, işçilerin işten çıkarılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Şirketin yaptığı yazılı açıklama şöyle:
"Şirketimiz Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Petrol-İş Sendikası arasında hukuki bir süreç devam etmektedir ve henüz sonuçlanmamıştır. Bu çerçevede, her zaman yasalara uyumlu biçimde faaliyetlerini sürdüren şirketimizin ilgili sendikaya karşı olumsuz tutumu olmadığı gibi devam eden hukuki süreci etkilememesi adına bir teması da bulunmamaktadır. Öte yandan, bu süreç devam ederken çalışanlarımızdan bazıları geçtiğimiz günlerde yasal dayanağı olmayan, çalışma kanununa aykırı biçimde ve diğer çalışanların güvenliğini de zora sokan eylemlerde bulunmuşlardır. Bu eylemler sırasında maalesef kendi çalışma arkadaşlarına saldıran ve onları darp edenler de vardır. Böylesi bir manzara içerisinde şirketimiz iyi niyetini ve sabrını korurken bütün Kosan Kozmetik iş ailesinin güvenliğini ve huzurunu korumakla sorumlu olduğu için ilgili kişilerin iş akitlerine son vermiştir. Bahsedilen olaylar ülkemizin güvenlik güçleri şahitliğinde yaşanmış, yazılı ve görsel olarak kayıt altına alınmış ve ilgili hukuki süreç içerisine dahil edilmek üzere yasal mercilere teslim edilmiştir. Yaklaşık 50 yıldır sektörünün önde gelen ihracatçılarından ve işverenlerinden biri olan Kosan Kozmetik'in karşılaştığı bu durum üzüntü vericidir. Maalesef yasa dışı eylemler kamuoyuna çarpıtılarak ve haksız biçimde işten çıkarılma olarak yansıtılmaktadır. Tüm çalışanlarımızın tek yürek halinde üretime devam ettikleri bu ortamda şirketimiz, güvenliği tehlikeye atan yasa dışı eylemlere izin vermeyen tutumunu devam ettirecektir."

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