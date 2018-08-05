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KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 19:19 | Son Güncelleme

5 Mayıs Pazar günü Türkiye’nin dört bir köşesinde 1 milyonu aşkın aday KPSS 2018 ÖABT sınavına girdiler. Şimdi öğretmen adayları, kendileri için çok kritik olan bu sınavın sonuçlarını bekleyecekler. Ancak sonuçlardan önce soru ve cevaplar ile sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol edebilecekler. Peki KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman ilan edilecek? İşte Öğretmanlik Alan bilgisi sınavı ile ilgili detaylar...

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Devlet okullarında çalışmak, atama almak isteyen öğretmenler için kritik sınav 5 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınav merkezlerinde öğretmenler KPSS 218 ÖABT yani öğretmenlik alan bilgisi testine girdiler. Bu sınavın sonucu öğretmen atması için kritik öneme sahip ki o yüzden sınav soruları ve cevapları çok merak ediliyor. Öğretmen adaylarının sınav sonuçlarını öğrenmelerine epey var ama öncesinde KPSS AÖBT soru ve cevapları ile sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol edebilirler.

KPSS 2018 ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi önceden ilan etse de soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanması için belli bir tarih açıklamıyor. Soru ve cevaplar genellikle sınavın yapılmasını takip eden hafta içinde gerçekleşiyor ki KPSS 2018 ÖABT sınavının soru ce cevaplarının önümüzdeki birkaç gün içinde yayımlanması bekleniyor.

Sınav soruları ve cevapları erişime açıldığında KPSS adayları, ÖSYM’nin AİS yani aday işlemleri sistemine ÖSYM şifreleri ile giriş yapıp soru kitapçığı ile cevap anahtarını görebilecekler. Bunun yanında soruların yüzde 10 bilgilendirme amaçlı olarak herkesin erişimine sunulacak. AİS’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖABT soru ve cevapları yayımlandıklarında burada olacak

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarının hepsinin sonuçları 31 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

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