KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

Devlette çeşitli kurumların personel alımı işlemlerine devam ediyor. Sağlık Bakanlığı da 2018 yılında pek çok uzmanlık alanında personel alımı gerçekleştirecek. Bunun için KPSS 2018/1 sınavı ile sağlık personeli alımı yapılacak.
Sağlık Bakanlığı hangi eğitim durumunda hangi alanlara kaç kişi alınacak açıkladı. Aşağıdan Sağlık Bakanlığı 2018/1 KPSS Planlama özet tablosunda alınacak sağlık personeli kontejanlarını öğrenebilirsiniz. Sınava kimlerin başvurabileceği ile ilgili şartlar ve başvuru kılavuzu ise ÖSYM tarafından açıklanacak.
Bakanlığın açıklamasına göre 9000 sağlık personeli alınacak. Branşlara ve öürenime göre dağılım ise şekilde:
40 biyolog, 21 çocuk gelişimcisi, 5 dil ve konuşma terapisti, 58 diyetisyen, 947 ebe, 43 fizyoterapist, 5.582 hemşire, 5 iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist), 10 odyolog, 28 perfüzyonist, 54 psikolog, 10 sağlık fizikçisi, 42 sosyal çalışmacı olmak üzere 6 bin 845 sağlık personeli alımı yapılıyor.
Ortaöğretim mezunu sağlık personeli alımı kontenjanı bin 326 olarak açıklandı. 50 ebe ve 950 hemşire alımı gerçekleştirilecek. Ayrıca 51 anestezi, 6 çevre sağlığı, 7 diş protez, 99 ilk ve acil yardım, 40 laboratuvar, 5 ortopedi, 70 röntgen, 48 tıbbi sekreter olmak üzere ortaöğretim mezunlarından 829 sağlık personeli alımı “sağlık teknisyeni” yapılıyor.
Önlisans mezunu sağlık personeli alımı kapsamında bin 326 sağlık teknikeri alımı yapılacak. Sağlık personeli alımı önlisans branşları ve tam kontenjan dağılımı şu şekildedir.3 adli tıp, 110 ağız diş sağlığı, 39 ameliyat, 76 anestezi, 24 çevre sağlığı, 13 diş protez, 43 diyaliz, 23 eczane, 12 elektronörofizyoloji, 23 evde bakım, 20 fizik tedavi, 77 ilk ve acil yardım, 6 iş ve uğraşı terapisi, 69 laboratuvar, 33 odyometri, 27 ortopedi, 14 patolojik anatomi, 12 radyoterapi, 128 röntgen, 77 tıbbi sekreter olmak üzere toplam 1326 önlisans mezunu sağlık personeli alımı yapılıyor.
NACİ AĞBAL'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Ağbal, Sağlık Bakanlığı'nın talebi olduğunu, Devlet Personel Başkanlığı'ndan olumlu görüş geldiğini aktararak, "Bugün itibarıyla 9 bin sözleşmeli personelle ilgili bir imza atacağız. Yıl içerisinde önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız. Bugün itibariyle 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak." açıklamasını yaptı.
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