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KPSS alan bilgisi sınavları yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 11:55 | Son Güncelleme

Alan bilgisi sınavlarına toplam 243 bin 80 aday başvuru yaptı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi oturumları tamamlandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de sınav takviminin oldukça yoğun olduğunu ifade etti.

2018-KPSS alan bilgisi sınavlarının dün sabah ve öğleden sonra iki oturum, bugün de sabah oturumu olmak üzere toplam üç oturumda sorunsuz tamamlandığını belirten Özer, bu hafta sonu yapılan sınavlarda 693 bina ve 10 bin 35 salonun kullanıldığını, 28 bin 498 görevlinin hazır bulunduğunu kaydetti.

Özer, KPSS alan bilgisi sınavlarına 243 bin 80 adayın başvurduğunu aktardı.

- Gelecek hafta ÖABT yapılacak

Bu yılki KPSS'nin 22 Temmuz'daki ve bu hafta sonu yapılan oturumlarına toplam 1 milyon 918 bin 21 adayın başvuru yaptığını bildiren Özer, "ÖSYM, her hafta sonu sınav yapmaya devam ediyor. 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınava 306 bin 242 aday katılacak." dedi.

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, sınavların sorunsuz tamamlanmasına katkı sunan çalışma arkadaşlarına, tüm illerdeki sınav koordinatörlerine, sınav görevlilerine ve emniyet görevlilerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
KPSS ÖSYM Başkanı Mahmut Özer

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