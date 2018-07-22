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KPSS belgeleri hatalı düzenlenen adaylar sınavına giremedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 17:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'un merkez İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde KPSS'ye girmek için ellerindeki 'Samsun/Merkez' yazılı giriş belgesiyle okula giden bazı adaylar, şok yaşadı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un merkez İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde KPSS'ye girmek için ellerindeki 'Samsun/Merkez' yazılı giriş belgesiyle okula giden bazı adaylar, şok yaşadı. Yanlış geldikleri söylenerek 43 kilometre uzaklıktaki 19 Mayıs ilçesindeki '19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne yönlendirilen adaylar sınava yetişemeyince baygınlık geçirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmak isteyen Samsun'daki bazı adaylar belgelerindeki hata yüzünden sınava girememenin şokunu yaşadı.

Belgelerinde sınava gireceği yer 'Samsun/Merkez Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi', altında küçük puntolarla da 'Yeşilova Mah. Barış Cad. No:31 İç Kapı No:1 - 19 Mayıs' yazılı adresi dikkate almayan bazı adaylar, sabah saatlerinde Samsun'un merkez ilçesi İlkadım'daki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne gitti. Ancak görevliler yanlış geldiklerini söyleyip adayları 19 Mayıs İlçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne yönlendirdi. Bunun üzerine aynı hataya düşen çok sayıda öğrencilerden bazıları araç tutarak bazıları da özel otomobilleriyle 19 Mayıs ilçesinin yolunu tuttu. Ancak onlarca aday sınav saatine yetişemedi ve lise bahçesinde baygınlık yaşadı. Bazı adaylar da gözyaşlarına boğuldu.

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