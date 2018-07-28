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KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci ve ikinci oturumu tamamlandı

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi sınavlarının birinci ve ikinci oturumları sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci oturumunda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ikinci oturumda ise hukuk, iktisat, maliye alanlarından 40'ar soru yöneltildi.

İşletme, muhasebe ve istatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü oturum ise yarın düzenlenecek.

KPSS lisans alan bilgisi sınavları başladı<br />

KPSS lisans alan bilgisi sınavları başladı<br />

KPSS lisans alan bilgisi sınavları başladı<br />

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