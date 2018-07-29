Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi üçüncü oturumu başladı.
Sınavda, adaylara işletme, muhasebe ve istatistik alanlarından 40'ar soru soruluyor. Adaylara, işletme ve muhasebe bölümleri için 50'şer dakika, istatistik için 60 dakika süre veriliyor.
Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.
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