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KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları yayımlandı! Öğretmenlik alan bilgisi testi ÖSYM sitesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:32 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 5 Ağustos'ta yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları yayımlandı! Öğretmenlik alan bilgisi testi ÖSYM sitesinde

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Ağustos'ta uygulanan KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları, sınava başvuran adayların soruları inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

10 GÜN BOYUNCA ERİŞİME AÇIK

Adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecek.

Açıklamada, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
KPSS ÖABT Soru Kitapçığı

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