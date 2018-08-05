KPSS öğretmenlik alan bilgisi testi yapıldı

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlik alan bilgisi testinde (ÖABT) adaylara 50 soru için 75 dakika süre tanındı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018-KPSS ÖABT tamamlandı.
Adaylara, sınavın alan bilgisi testi bölümünde 40, alan eğitimi testi bölümünde ise 10 olmak üzere 50 soru soruldu ve 75 dakika süre verildi.
Adayların alanlarına bağlı olarak katıldığı sınav, 16 branşta yapıldı.
Sınav sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacak.
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