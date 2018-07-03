KPSS ortaöğretim başvuruları başladı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için başvurular başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümleri kapsamında, 2018 KPSS ortaöğretim düzeyi, 7 Ekim'de uygulanacak.
Sınava başvuru işlemleri, 19 Temmuz'a kadar sürecek. Sınav ücreti ödemesi ise 20 Temmuz'a kadar yapılabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığında, din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi (DHBT) ise 9 Aralık'ta yapılacak. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.
Din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye de katılacaklar. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların, 2018 KPSS ortaöğretim düzeyi genel yetenek-genel kültür oturumuna katılmaları gerekiyor.
Açıklamada, sınava başvuracak adayların, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği belirtildi.
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