KPSS oturumu başladı

İSTANBUL (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları saat 10.15'te başladı.

Şişli'deki Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, okul görevlileri ve polis ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü ve aramanın ardından içeri alındı.

Sınava girişlerde uygulanan "15 dakika" kuralı nedeniyle KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Çocuklarını ve yakınlarını sınava gönderenler için de heyecanlı bekleyiş süreci başladı. Sınavın başlamasının ardından okul bahçesi de sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla boşaltıldı.

Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika süre verildi. Adaylar bu süre içinde hazırlanan soruları yanıtlamaya çalışacak.

Saat 14.45'te başlayacak olan Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre tanınacak. Bu oturuma katılacak adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

