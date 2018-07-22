HABER

KPSS oturumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 10:59 | Son Güncelleme

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılıyor - Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başlarken, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar, saat 14.45'te salonlarında yerlerini alacak

İSTANBUL (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları saat 10.15'te başladı.

Şişli'deki Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, okul görevlileri ve polis ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü ve aramanın ardından içeri alındı.

Sınava girişlerde uygulanan "15 dakika" kuralı nedeniyle KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Çocuklarını ve yakınlarını sınava gönderenler için de heyecanlı bekleyiş süreci başladı. Sınavın başlamasının ardından okul bahçesi de sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla boşaltıldı.

Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika süre verildi. Adaylar bu süre içinde hazırlanan soruları yanıtlamaya çalışacak.

Saat 14.45'te başlayacak olan Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre tanınacak. Bu oturuma katılacak adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

PARTNERGergedanın doğun anını hayretle izledilerGergedanın doğun anını hayretle izlediler
Atılan eşyalardan sokak hayvanlarına barınak yaptıAtılan eşyalardan sokak hayvanlarına barınak yaptı
İzmir'de KPSS heyecanıİzmir'de KPSS heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul KPSS Oturum sınav

En Çok Okunan Haberler

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Bikinili Beren Saat

Bikinili Beren Saat

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü

Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü

Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme! Toplu tecavüzün şifresi ortaya çıktı: Tatlı yiyecek miyiz?

Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme! Toplu tecavüzün şifresi ortaya çıktı: Tatlı yiyecek miyiz?

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.