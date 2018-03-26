HABER

KPSS sanıklarına FETÖ üyeliğinden hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davalarda iki sanığa "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin davalarda iki sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar Burcu Torbacı ve Elvin Zabun ile avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Torbacı ve Zabun'un, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturması sürüyor.

KPSS'nin 10 Temmuz 2010'daki oturumuna ilişkin sorularının sınav öncesinde sızdırılmasına ilişkin bugüne kadar 3 bin 155 kişi hakkında dava açıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce 2 bin 398 kişi hakkında dava açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 757 kişi hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenlemişti.

İddianamelerde şüphelilere, "FETÖ üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltildi. Şüpheliler hakkında 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Son iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin dava sayısı 2 bin 579, şüpheli sayısı da 3 bin 155 oldu.

Öte yandan, soruşturma dosyalarının gönderildiği Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şu ana kadar 575 davayı karara bağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı!
'Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor''Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor'
Sedat Peker'den ÖSO'ya bir destek daha!Sedat Peker'den ÖSO'ya bir destek daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İranlılara 5 yıldızlı sokak pazarı! İlçe hareketlendi!

İranlılara 5 yıldızlı sokak pazarı! İlçe hareketlendi!

4 ülke birden Rusya’ya karşı harekete geçti!

4 ülke birden Rusya’ya karşı harekete geçti!

AK Parti Sözcüsü Ünal: Yüzde 60'ın üzerinde oya ulaşacağımızı öngörüyoruz

AK Parti Sözcüsü Ünal: Yüzde 60'ın üzerinde oya ulaşacağımızı öngörüyoruz

Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı!

Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı!

Bakan Fikri Işık'tan Menbiç harekatı açıklaması

Bakan Fikri Işık'tan Menbiç harekatı açıklaması

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.