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KPSS sorularının sızdırılması davasında 3 kişiye hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 45 dakika önce

- 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı üç davadaki sanıklar, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı - Ayrıca, sınavla kamu görevine atandığı belirlenen sanıklardan ikisine, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verildi - Mahkeme heyeti, çalıştıkları süreyi göz önünde bulundurarak sanıklardan birine 285 bin, diğerine de 34 bin lira adli para cezası öngördü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında yargılanan üç sanık, 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Vildan Öztoprak, Arzu Şahinli ve Çiğdem Çırpıcı'nın, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklardan Öztoprak ve Şahinli'ye ise "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, hapis cezasının yanı sıra "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştıkları süreyi göz önünde bulundurarak sanıklardan Öztoprak'a 285 bin 500, Şahinli'ye ise 34 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin 420 kişi hakkında ayrı ayrı iddianame düzenlenmişti.

Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı iddianamelerde sanıklara, daha önce aynı suçlamalarla açılan davalarda olduğu gibi "FETÖ üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltilmişti.

Savcı Erkman, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce sanık sayısı 3 ila 230 arasında değişen 7 dava açmıştı. Toplam 583 sanıklı bu davaların ardından 420 sanık hakkında da ayrı ayrı dava açılmıştı. Böylece dava sayısı 427'ye, sanık sayısı da bin 3'e yükselmişti.

Erkman'ın görev yerinin değişmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 130 sanık hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenleyerek, mahkemeye göndermişti.

Son iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin dava sayısı 557, şüpheli sayısı ise bin 133 olmuştu.

(AA)

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