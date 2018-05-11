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KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:37 | Son Güncelleme

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı 5 davada, sanıklardan 2'si "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı, 3'ü beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 5 davada sanıklardan 2'sine "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi, 3'ünün beraati kararlaştırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Halil Kiraz'ın "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Gülşah Tunçbilek'in ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanık Tunçbilek'i "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün daha hapisle cezalandırdı.

Tunçbilek'in ayrıca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştığı süre göz önünde bulundurularak adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Mahkeme, sanıklardan G.Ö, F.Ç. ve İ.Ö'nün beraatini kararlaştırdı.

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