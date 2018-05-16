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KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 00:59 | Son Güncelleme

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı 4 davada, sanıklardan 2'si "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı, 2'si beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 4 davada sanıklardan 2'sine "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi, 2'sinin beraati kararlaştırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Dilek Karasu ve Emrullah Öztürk'ün "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanık Öztürk'ü "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün daha hapisle cezalandırdı.

Öztürk'ün ayrıca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştığı süre göz önünde bulundurularak adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Mahkeme, sanıklardan G.A. ve F.Ç'nin beraatini kararlaştırdı.

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2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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