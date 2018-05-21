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KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 23:43 | Son Güncelleme

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı 7 davada sanıklardan 6'sı "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı, biri beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 davada, sanıklardan 6'sına "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi, birinin beraati kararlaştırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Filiz Kısa, Ferudun Güldüren, Gülşah Akgün, Cavide Yüksel, Hakan Özcan ve Gülçin Kar Ergün'ün "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklar Özcan ve Ergün'ü "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün daha hapisle cezalandırdı.

Özcan ve Ergün'ün ayrıca, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştıkları süre göz önünde bulundurularak adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Heyet, sanıklardan F.K'nin beraatini kararlaştırdı.

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2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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