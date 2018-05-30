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KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı 8 davada sanıklardan 5'i "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı, üçü beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 8 davada, sanıklardan 5'ine "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi, üçünün beraati kararlaştırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Gülcan Aydın, Gülnur Oflaz, Gülseren Balkaş, Serap Doğan ve Esra Demir'in "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklar Doğan ve Demir'i "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün daha hapisle cezalandırdı.

Doğan ve Demir'in ayrıca, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştıkları süre göz önünde bulundurularak adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Heyet, sanıklardan A.C, G.H. ve N.E'nin beraatini kararlaştırdı.

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