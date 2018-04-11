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KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis ve para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:04 | Son Güncelleme

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı 12 davada, sanıklardan 10'u "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı - Sınavla kamu görevine atandığı belirlenen sanıklardan Kirit'e "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün daha hapis cezası verildi - Mahkeme heyeti, çalıştığı süreyi göz önünde bulundurarak Kirit'in 350 bin 520 lira adli para cezasına çarptırılmasını da kararlaştırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 12 davada sanıklardan 10'u, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından, kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Alpay Kirit, Arzu Durak, Ebru Bayburtlu, Fatma Şanver, Dursune Mayuk, Yasemin Bulut Karakuş, Ayşe Keskin, Dilek Gurur, Devrim Işık Akbal ve Engin Doğru'nun "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanık Kirit'in, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün daha hapisle cezalandırdı.

Kirit'in, ayrıca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştığı süre göz önünde bulundurularak 350 bin 520 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Mahkeme sanıklardan E.A. ve D.S'nin beraat kararını açıkladı.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturması sürüyor.

KPSS'nin 10 Temmuz 2010'daki oturumuna ilişkin sorularının sınav öncesinde sızdırılmasına ilişkin bugüne kadar 3 bin 155 kişi hakkında dava açıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce 2 bin 398 kişi hakkında dava açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 757 kişi hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenlemişti.

İddianamelerde şüphelilere, "FETÖ üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltildi. Şüpheliler hakkında 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Son iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin dava sayısı 2 bin 579, şüpheli sayısı da 3 bin 155 oldu.

Öte yandan, soruşturma dosyalarının gönderildiği Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şu ana kadar 630 davayı karara bağladı.

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