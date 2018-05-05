KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı belirlenen 10 Temmuz 2010'daki KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek testine yönelik soruşturma kapsamında 10 bin 151 adayın sınav sonuçlarının ve örgütle irtibatlı olup olmadığının incelendiği, haklarında yeterli delil bulunan 887'si hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından iddianame düzenlendiği bildirildi.

Söz konusu KPSS'nin Eğitim Bilimleri testine giren 3 bin 227 kişi, soruların sızdırılmasına yönelik soruşturmanın şüphelisiydi. Örgütün yöneticisi konumunda bulunduğu ve soruları dağıttığı belirlenen 38 kişi de aynı soruşturmanın zanlıları arasındaydı. Bunların çoğu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eğitim Bilimleri testi zanlısı yaklaşık 50 kişi hakkındaki soruşturma ise halen açık durumda.

KPSS soruşturması sırasında FETÖ çatı davasının sanıklarından firari Mehmet Hanefi Sözen'in Genel Sekreteri olduğu Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinin ofis elemanı Berat Koşucu'nun, Isparta Yalvaç'ta ikamet eden Baki Saçı'ya KPSS sorularını elektronik postayla gönderdiği belirlenmişti.