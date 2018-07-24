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KPSS temel soru kitapçıkları yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

Adaylar, 22 Temmuz'da yapılan KPSS'nin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 22 Temmuz'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 22 Temmuz'da uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri temel soru kitapçıkları, sınava başvuran adayların soruları inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecek.

Açıklamada, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayınlanamayacağı vurgulandı.

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