KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

KPSS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerin alınmasına başlandı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak olan KPSS tercih başvuru ekranı haberimizde. Peki KPSS tercih başvuru şartı nedir, kimler tercih yapabilecek? Tercihler ne zaman kadar ve nasıl yapılabilecek? İşte AİS KPSS tercih başvuru ekranı ve detaylar...

2018 KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 5 Temmuz'a kadar alınacak. KPSS tercih yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız ve açılan sayfadan TC kimli numaranız ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Tercihler, istek sırasına göre 30'u aşmamak şartı ile yapılabilecek.

KPSS TERCİH BAŞVURU EKRANI (AİS)

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.