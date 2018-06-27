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KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 10:41 | Son Güncelleme

ÖSYM, 2018 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için sınava giren adaylardan tercihlerin alınmasına başlandı. AİS KPSS tercih başvuru ekranı haberimizde. Peki KPSS tercih dönemi ne zaman sona erecek? Tercihler nasıl yapılacak? İşte 2018 KPSS tercih kılavuzu ve detaylar...

KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

KPSS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerin alınmasına başlandı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak olan KPSS tercih başvuru ekranı haberimizde. Peki KPSS tercih başvuru şartı nedir, kimler tercih yapabilecek? Tercihler ne zaman kadar ve nasıl yapılabilecek? İşte AİS KPSS tercih başvuru ekranı ve detaylar...

2018 KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 5 Temmuz'a kadar alınacak. KPSS tercih yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız ve açılan sayfadan TC kimli numaranız ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Tercihler, istek sırasına göre 30'u aşmamak şartı ile yapılabilecek.

KPSS TERCİH BAŞVURU EKRANI (AİS)

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için KPSS-2018/1 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, adaylar tercihlerini 5 Temmuz'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 5 Temmuz gecesi saat 23.59'da sona erecek.

KİMLER TERCİH YAPABİLİYOR?

Adayların, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

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