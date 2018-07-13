KPSS'ye 1 milyon 234 bin aday girecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 22 Temmuz'da yapılacak KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'na 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak.
AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2018-KPSS lisans sınavı, çoklu oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek. KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 22 Temmuz 2018 sabah oturumunda yapılacak. 81 ilde yapılacak sınava 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak. Aynı gün öğleden sonra düzenlenecek Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.
2018-KPSS Alan Bilgisi sınavı üç oturumda gerçekleştirilecek. 28 Temmuz'daki sabah oturumuna 67 bin 826 aday, aynı gün öğleden sonra oturumuna 92 bin 36 aday katılacak. 29 Temmuz sabah gerçekleştirilecek üçüncü alan bilgisi oturumuna ise 83 bin 218 aday girecek.
5 Ağustos'ta düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ise 306 bin 242 aday başvuru yaptı.
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