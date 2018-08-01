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"Kral Kızı" UNESCO ile dünyaya açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve bu yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan "Basilica Therma" adlı tarihi Roma hamamında kazı çalışmaları başladı - Halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen ve yaklaşık 2 bin yıldır akan kaplıca suyuyla dünyada bir örneği sadece İngiltere'de bulunan hamamın, kalıcı listeye alınması için çalışma yapılıyor

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve bu yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip Roma hamamının dünyaya tanıtılması için çalışmalar sürüyor.

Halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen "Basilica Therma" adlı Roma hamamındaki arkeolojik çalışmalar genişletildi.

Yozgat Valiliği ve Sarıkaya Belediyesince 2010 yılında kazı çalışmaları başlatılan ve 2014 yılında yarı olimpik yüzme havuzu gün yüzüne çıkartılan Basilica Therma'da yeni kamulaştırılan alanlar da kazı alanına dahil edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yaklaşık 2 bin yıldır içerisinde şifalı sıcak suyu akan ve bu özeliğiyle dünyada bir örneğinin sadece İngiltere'de olduğu bilinen Kral Kızı'nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlattı.

Müze müdürlüğü arkeologları, sanat tarihçileri ve uzmanlar tarafından yürütülen kazı çalışmalarını AA muhabirine anlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, tarihi Roma hamamını dünya turizmine kazandırmak için master plan hazırladıklarını söyledi.

Kazı çalışmalarının bu master plan doğrultusunda yürütüldüğünü dile getiren Halıcı, Roma hamamının tanıtımı için kasım ayında ulusal, gelecek yıl ocak ayında ise uluslararası düzeyde sempozyum düzenleyeceklerini bildirdi.

Kazı çalışmalarının 2010 yılında başladığını anımsatan Halıcı, "2014 yılında antik havuz gün yüzüne çıkarıldı. Tanınırlığını artırmak için çalışma yürüttük. UNESCO geçici listesine alınmamız bizim için önemliydi. Çünkü dünya çapında bir tanıtım olacak. Tanıtımın getirisi turist olarak dönecek, döviz girdisi olarak dönecek. Yeni kamulaştırdığımız alanlarda kazı çalışmaları başladı. 3 yıllık bir plan yaptık. Tanıtım çalışmalarımız hızla devam etmekte, UNESCO kalıcı listesine girmek için yeni bir plan oluşturduk." dedi.

Halıcı, hedeflerinin turizm alanında benzeri yapılara gösterilen ilgiyi Sarıkaya'da da yaşamak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece şehrimiz ve ülkemiz üzerinde değil dünya turizmi açısından da önemli olacak. Burayı dünya turizminin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu değer bizim için önemli. Sürekli mimari yapıdan bahsediyoruz ama burada 45 derece sıcaklığında, bir çok hastalığa iyi gelen çok kıymetli bir suyumuz var. Hamamın en belirgin özelliklerinden birisi de hala termal suyun içerisinde kaynaması. Bu tarihi, antik termal arınma merkezini, termal tedavi merkezini, günümüz insanlığına sunmak istiyoruz."

- Dünyanın en eski termal merkezi

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de Roma hamamı etrafından ilk etap kamulaştırma ve kazı çalışmalarının tamamlandığını, ikinci etapta ise 32 iş yerinin kamulaştırıldığını aktardı.

Yozgat Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yeni kamulaştırılan alanlarda kazı çalışmalarının başladığını ifade eden Açıkel, şu bilgileri verdi:

"Valiliğimiz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile çok kapsamlı bir dosya hazırladı. Antik Roma hamamının dünya geçici miras listesine alınmasını sağladık. Şimdi burada bir farkındalık oluştu. Burası, artık insanlık tarihinin bir mirası olarak göz önüne çıkan bir yapı oldu. Geçici listedeyiz, bunu asıl listeye aldırmak için bütün devlet yetkililerinin bir zorunluluğu doğmuş oldu. Artık biz bunu asıl listeye aldırmak istiyoruz. Bugün dünyada turist çeken, turizm patlamasının yaşandığı yerler UNESCO dünya mirası listesinde olan yerler. Biz de Sarıkaya'da bacasız fabrika olarak turizmi canlandırmak istiyoruz."

Benzer bir yapının sadece İngiltere'de bulunduğunu, yılda 1,5 milyon turist tarafından ziyaret edildiğini kaydeden Açıkel, "Burası kadar da güzel değil. Biz buranın dünyanın en eski termal tedavi merkezi olduğunu iddia ediyoruz. Hatta dünyanın en eski arınma merkezi. Aynı zamanda inanç turizmi için de kullanılabilecek bir yer. Dolayısıyla hem sağlık hem inanç turizmi açısında sadece Sarıkaya değil, Yozgat'a ve Türkiye'ye dünyadan turist çekecek potansiyele sahip. Kazı çalışmaları devam ediyor, inanıyoruz ki yer altında gün ışığına çıkarılmayı bekleyen daha bir çok tarihi hazine var, bunu da insanlığın hizmetine sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Basilica Therma isimli tarihi hamamı, Kayseri'de yaşayan Roma kralının amansız bir hastalığa yakalanan kızının termal suda iyileşip ayağa kalktığına ve bu nedenle kaynak suyun üzerine hamamı inşa ettirdiğine inanılıyor. Bunun için hamam halk arasında binlerce yıldır "Kral Kızı" olarak biliniyor.

2014 yılında hamam kalıntıları ve termal kaynak suyuyla kendiliğinden dolan yüzme havuzunun ortaya çıkarıldığı Roma hamamının, 2 bin yıldır kesintisiz olarak kaplıca suyuyla beslenmesi özelliğiyle dünyada tek benzerinin İngiltere'de olduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Roma hamamı Sarıkaya Yozgat

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