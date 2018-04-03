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"Kral Kızı"nın turizme kazandırılma çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde "Kral Kızı" adıyla bilinen Roma hamamının kazı alanının genişletilmesi ve önünün açılması için istimlak edilen binaların yıkımına başlandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nda kazı alanının genişletilmesi ve hamamın önünün açılması için istimlak edilen binalar yıkılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roma hamamının turizme kazandırılması için çaba sarf edildiğini söyledi.

Roma hamamını Türkiye ve dünya turizmine kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Halıcı, "Orada şaheser bir yapı var. Yaklaşık bir basketbol sahası büyüklüğünde termal havuzu olan, içinde termal su kaynağı bulunan, geniş kemerli tarihi bir yapı var. Burayı dünya turizmine kazandırmak adı altında çok ciddi çalışmalar yapmaktayız." dedi.

Halıcı, bölgede 10 milyon liralık kamulaştırma yapıldığını aktararak, "Roma hamamının arkasında kalan dükkanlar, iş yerleri ve evlerin bulunduğu adayı kamulaştırdık. Orada yıkıma başladık, arkeologlar eşliğinde, onların gözetiminde yıkım devam ediyor. Zemin katına indikten sonra yıkım alanını tamamen müze müdürlüğümüz devralacak. Daha sonra kazı çalışması başlayacak, kazı izinlerini aldık." diye konuştu.

Yıkımla hamamın arkadaki çirkin görüntüsünün kalkmış olacağını ve kazı alanının genişleyeceğini vurgulayan Halıcı, "Burada yerin altındaki buluntular bizim için çok önemli. Jeoradar çalışmamız olacak, yerin altında 4 ile 6 metre de ne var ne yok onu tespit edip kazı alanımızı genişleteceğiz. Yerin altındaki tarihi hepsini ortaya çıkartıp ondan sonra dünya turizmine sunacağız." ifadelerini kullandı.

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