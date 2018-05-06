"Kral Necaşi'nin tavrı göçmen krizinde dünyaya örnek olabilir"

Habeşçede “hükümdar” anlamına gelen ve Batı dillerinde "negus" imlasıyla yazılan "negasi" kelimesinin Arapça kullanımı olan “necaşi” aslında Habeş krallarına özgü bir unvan.

Faris, aynı zamanda Kral Necaşi’nin İslam’ın bu topraklarda yayılmasına sağladığı katkıları da tartışıyor.

Ailesini kaybettikten sonra 7 yaşında Suudi Arabistan’a giden ve abisinin yanında büyüyen Faris, Mekke, Cidde ve Riyad’da eğitim gördü. Yaklaşık 28 yıldır Kral Necaşi ve dönemi üzerine çalışan tarihçinin çok sayıda makalenin yanı sıra bu alanda basılmış 5 kitabı bulunuyor.

ADDİS ABABA (AA) - TUFAN AKTAŞ - Etiyopyalı Müslüman tarihçi Dr. Adem Kamil Faris, Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara Kral Necaşi'nin gösterdiği hoşgörü ve ilkeli duruşun günümüzde yaşanan göçmen krizi için iyi bir örnek olabileceğini söyledi.

"Habeşistan'a gelen Müslüman göçmenlere hem Etiyopya Kralı hem de halkı tarafından kucak açıldı." diyen Faris, bu tavrın günümüzdeki göçmenlere yönelik kötü davranışların son bulması ve yaşanan göç krizlerinin çözümünde dünyaya örnek olabileceğini söyledi.

Etiyopya topraklarının Müslüman, Hristiyan ve Yahudilere ev sahipliği yaptığını ve onların kültür ve tarihine sahip çıktığını dile getiren Faris, İslam’ın bu topraklara birçok İslam şehrinden çok önce geldiğini hatırlattı.

- “Habeşistan başlangıç noktası”

Faris, “İslam, kutsal Medine şehrinden 7 yıl, Filistin’den 21, Suriye ve Irak’tan 18, Mısır’dan 24 yıl önce 615’te Habeşistan topraklarına ulaştı.” dedi.

İlk hicret eden Müslümanların bugün Eritre’de yer alan antik Aduli Limanı'na ve oradan da Aksum’daki Necaşi Sarayı’na ulaştığını belirten Faris, Habeşistan topraklarının dünyaya yapılan İslami çağrının başlangıç noktası olduğunu ifade etti.

- “Müslümanlar yoksulluğa ve cahilliğe itildi”

Etiyopya’da İslam mirasının korunamaması ve İslam’ın tüm bölgeye yayılamamasını Etiyopyalı Hristiyan hükümdarların Müslümanlarla yaptığı savaşlara bağlayan Kamil, “Buna rağmen Etiyopya tarihte Mekke’den sonra ikinci önemli merkezdi.” diye konuştu.