Kral penguenlerinin sayısında büyük düşüş

Bilim adamları kral penguenlerin nüfusunda son 30 yılda belirgin düşüş olduğunu bildirdi.
Sonuçları "Antarctic Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Hint Okyanusu'nun güneyinde Fransa'ya ait Cochons Adası'nda yaşayan dünyanın en büyük kral penguen kolonisinin nüfusu 1980'lerden bu yana yüzde 88 oranında azaldı.
Adada 2015-2017 yıllarında havadan ve uydudan yapılan gözlemlerde 60 bin penguen çiftinin varlığı tespit edildi. 1980'lerde yapılan benzeri bir araştırmada yaklaşık 500 bin penguen çiftine rastlandığı belirtildi.
Araştırmacılar popülasyondaki büyük gerilemenin sebebinin bilinmediğini kaydetti.
İmparator penguenden sonra en iri cüsseli penguen türü olan kral penguen, Antartika'nın kuzeyindeki daha ılıman adalarda yaşıyor.
Bölgedeki kuş türleri üzerine yapılan araştırmalarda, kuş popülasyonlarının iklim değişikliği etkileriyle azaldığı tespit edilmişti.
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