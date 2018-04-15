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"Kral Şakir" 11 Mayıs'ta vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

"Kral Şakir" 11 Mayıs'ta vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Bir aslan ailesinin modern şehir hayatında geçen komik, eğlenceli ve maceralarla dolu hayatını anlatan "Kral Şakir" adlı animasyon film, 11 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Uluslararası bir çizgi film kanalının ilk yerli çizgi dizisi olan "Kral Şakir", "Koca Kafalar" ve "Fırıldak Ailesi" gibi ünlü animasyon projelerinin sahibi Varol Yaşaroğlu'nun karakter tasarımı ile beyazperdeye taşındı.

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Kuntay Kumbur oturuyor.

Senaryosu ise Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay tarafından kaleme alınan animasyon türündeki filmin seslendirmelerini Atilla Şendil, Mustafa Oral, Levent Ünsal, Didem Atlıhan ve Sema Kahriman yaptı.

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Bkm Kral Şakir

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