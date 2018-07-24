Kral Selman'dan hayat kurtarırken ölen gençlerin ailelerine Kraliyet Nişanı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, geçen ay ABD'nin Massachusetts eyaletinde Amerikalı iki çocuğu boğulmaktan kurtarırken suya kapılarak hayatını kaybeden Suudi iki gencin ailesini Kraliyet Nişanı ve 1'er milyon riyal ile onurlandırdı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman ABD'nin Massachusetts eyaletinde Amerikalı iki çocuğu kurtarmaya çalışırken boğularak hayatını kaybeden Caser bin Deham el-Yami ve Ziyb bin Mani el-Yami'nin ailelerini Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda kabul etti.
Kral Selman, Suudi iki gencin gösterdiği kahramanlıktan ötürü ailelerine Birinci Sınıf Kraliyet Nişanı ve 1 milyon riyal takdim etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, daha önce yaptığı bir açıklamada, Massachusetts eyaletinde iki Amerikalı çocuğu boğulmaktan kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden Suudlu gençleri cesaretinden dolayı övmüştü.
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Chicopee Nehri'nde geçen ay Caser bin Deham el-Yami ve Ziyb bin Mani el-Yami isimli Suudi iki genç Amerikalı iki çocuğu boğulmaktan kurtarırken kendileri suya kapılarak hayatlarını kaybetmişti.
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