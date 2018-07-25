UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında alınan "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu" miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I. Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külliye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık olmak üzere altı bileşenden oluşuyor.

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, kentte 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 450 dönümlük Hanlar Bölgesi, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor.

"UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdikten sonra ülkelerin turizm destinasyon listelerinde yer aldık. Turizm potansiyelimiz arttı. UNESCO'dan sonra özellikle yabancı turist artışını fark edebiliyoruz. Sosyal medyanın etkinliği ve yabancı turizm acentelerinin seyahat listelerine girmemiz yabancı turist sayısını yükseltti. Ayrıca ülkedeki huzur ortamının artması ve terörden arınması, istikrarlı yönetim modeli de turist sayısının artmasında etkili oldu."

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 700 yıllık süregelen bir ticaretin olduğunu söyledi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından ziyaret edilen Koza Han'ın da içinde bulunduğu Hanlar Bölgesi'ne gelenler, Bursa'ya özgü hediyelikler ile ipek ürünlere ilgi gösteriyor.

- "Hedef 10 milyon turist"

Özyıldırım, kentteki turizmin diğer paydaşlarıyla bir araya gelerek "Bursa Turizm Platformu" adı altında çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 3 milyon civarında turist alan Bursa'da hedefimiz 10 milyon turisti ağırlamaktır. Bence bu hedef çok uzak değil. İstanbul ile çok yakınlaştık. Köprüler ve deniz ulaşımında kolaylık var. İstanbul'u ziyaret eden turistlerin Bursa'ya da geleceğini öngörüyoruz. Bu anlamda hazırlıklarımız sürüyor. Hedefimiz 10 milyon turist. Bunun çoğunluğunun yabancı turist olması için çaba sarf ediyoruz."

- "Bu listeler dünyada yayınlanıyor"

Bursa Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Başkanı Yusuf Oğuzoğlu da Hanlar Bölgesi'nin tarih boyunca ticarete öncülük ettiğini anımsattı.

Aynı zamanda "Tarihçilerin Kutbu" olarak da anılan Halil İnalcık'ın öğrencisi olan Oğuzoğlu, 1990'lı yıllardan sonra bölge esnafının Hanlar Bölgesi'nin değerini daha iyi anlamaya başladığını, daha profesyonel sunumlar yaptığını ifade etti.

Oğuzoğlu, bölgenin UNESCO ile dünyaya açıldığını belirterek, "Biz aynı zamanda turizm çalıştaylarında da yer alıyoruz. UNESCO'dan önce 5 yıldızlı otellerin çoğu müşteri bekliyordu. Şimdi doluluk oranları çok arttı. UNESCO'nun miras listeleri dünyada yayınlanıyor. Acenteler de satışlarını buna göre yapıyor." diye konuştu.