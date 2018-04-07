Kraliçe’den Türk derneğine teşekkür mektubu

Danimarka Kraliçesi II.Margrethe başkent Kopenhag’da bulunan Kopenhag Kocatepe Camii Derneğine bir teşekkür mektubu gönderdi.

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe’nin eşi Fransız asıllı 83 yaşındaki Prens Henrik, uzun zamandır mücadele ettiği hastalığın ardından geçtiğimiz Şubat ayında hayatını kaybetmişti. Kopenhag Kocatepe Cami Derneği başkan Faik Canbaz imzasıyla, Türkler, dernek üyeleri ve cemaat adına Kraliçe II.Margrethe ile çocukları Veliaht Prens Frederik ve Prens Joachim’e ayrı ayrı birer taziye mesajı göndermişti. Kraliçe II.Margrethe, Kopenhag Kocatepe Cami Derneğine özel kalem müdürü aracılığıyla gönderdiği mektupta, "Sevgili Faik Canbaz ve Kopenhag Türk İnanç Topluluğu, Majesteleri Kraliçe Margrethe Prens Henrik’in ölümü nedeniyle göndermiş olduğunuz nazik taziye dileklerinize ’en derin duygularıyla teşekkür etmemi’ istemiştir" dedi.

Bundan iki hafta önce de Veliaht Prens Frederik gönderdiği özel mektupta, Türk toplumuna ve Kopenhag Kocatepe Cami Derneğine taziyelerinden ötürü ’en derin teşekkür ve saygılarını’ iletmişti.