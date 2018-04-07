HABER

Kraliçe’den Türk derneğine teşekkür mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 15:10 | Son Güncelleme

Danimarka Kraliçesi II.Margrethe başkent Kopenhag’da bulunan Kopenhag Kocatepe Camii Derneğine bir teşekkür mektubu gönderdi.Danimarka Kraliçesi II.

Kraliçe’den Türk derneğine teşekkür mektubu

Danimarka Kraliçesi II.Margrethe başkent Kopenhag’da bulunan Kopenhag Kocatepe Camii Derneğine bir teşekkür mektubu gönderdi.
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe’nin eşi Fransız asıllı 83 yaşındaki Prens Henrik, uzun zamandır mücadele ettiği hastalığın ardından geçtiğimiz Şubat ayında hayatını kaybetmişti. Kopenhag Kocatepe Cami Derneği başkan Faik Canbaz imzasıyla, Türkler, dernek üyeleri ve cemaat adına Kraliçe II.Margrethe ile çocukları Veliaht Prens Frederik ve Prens Joachim’e ayrı ayrı birer taziye mesajı göndermişti. Kraliçe II.Margrethe, Kopenhag Kocatepe Cami Derneğine özel kalem müdürü aracılığıyla gönderdiği mektupta, "Sevgili Faik Canbaz ve Kopenhag Türk İnanç Topluluğu, Majesteleri Kraliçe Margrethe Prens Henrik’in ölümü nedeniyle göndermiş olduğunuz nazik taziye dileklerinize ’en derin duygularıyla teşekkür etmemi’ istemiştir" dedi.
Bundan iki hafta önce de Veliaht Prens Frederik gönderdiği özel mektupta, Türk toplumuna ve Kopenhag Kocatepe Cami Derneğine taziyelerinden ötürü ’en derin teşekkür ve saygılarını’ iletmişti.

Ankara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısıAnkara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısı
İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arızaİstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldiTBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

CHP Çorum mitinginde Rabia işareti yapınca ortalık karıştı

CHP Çorum mitinginde Rabia işareti yapınca ortalık karıştı

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.