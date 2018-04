’Kraliyet ve Modern Romanya Konferansı’ İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Kral 1’inci Carol’un Romanya’nın Avrupa ve Avrupa Atlantik yapılarının ayrılmaz bir parçası olmasını mümkün kılan her bir kurumu oluşturmak için sabırla çalıştığını vurgulayan Prens Radu, "Kral 1’inci Carol, modern Romen devletinin kurucusudur. 1866 yılında ülkenin ilk Anayasası’nı ilan etti. 48 yıllık kraliyeti süresince sabırla egemen bir devlet kurmak için, reformların dönemi olarak kayıtlara geçti. Onun döneminde Romanya en gelişmiş ve liberal anayasaların birini kabul etmiştir. Modern Romanya Silahlı Kuvvetleri, modern Diplomasi, Romanya Akademisi, Romanya Ulusal Bankası ve Tasarruf Bankası’nı kurdu. Modern bir eğitim sistemi, modern tarım ve yerel yönetim sistemlerini başlattırdı. Sayısız tiyatro, kütüphane ve müzelerin yanı sıra kiliseler, camiler ve sinagoglar gibi din yapılarını da inşa ettirdi. Kraliyetinin sonunda Romanya’nın yaklaşık 4 bin kilometrelik demiryolu ve ona uygun modern teçhizata sahipti. Bir sağlık ağı kurdu. 48 yıl boyunca yüzlerce hastane açtı.1906 yılında, tahta çıkmasının 40’ıncı yıldönümü vesilesiyle, ülkenin dört bir yanındaki 40 köyde 40 kırsal hastane inşa edildi. Eğitim alanında onlarca üniversite yeni merkezlerine kavuştu ve yüzlerce kolej ve lise kuruldu. Kralın eğitim meselesi ile o kadar ilgiliydi ki, bugünlerde bile Romanya’nın kralımız tarafından kurulmuş bir okula sahip olmayan tek bir şehri bile yoktur" şeklinde konuştu.

Romen Kraliyet Ailesi’nin ikinci kuşağı olan Kral Ferdinand ve Kraliçe Marie’nin tüm tarihsel Romen eyaletlerini birleşmesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Prens Radu, "Romenler bugün onları ülkenin ataları olarak görüyorlar. Moldova Cumhuriyeti’ndeki Romenler de aynı şekilde hissediyorlar.Bir İngiliz prensesi olarak doğan, Kraliçe Maria’nın adı tarihin sayfalarına büyük harflerle yazılacaktı. Çok yönlü ve cesur bir kadındı. Maria, olağanüstü güzellikte, güçlü bir kişiliğe sahipti. Ayrıca, sanatçı ve yazar olarak müthiş bir yetenekti. Birinci Dünya Savaşı sırasında, insani ve ülkemiz için diplomatik çabaları sayesinde ve daha sonra 1919 Paris Barış Konferansı sırasında dünya çapındaki beğeni ve sevgisini kazandı. Akademi des Beaux Arts’ın ilk kadın üyesi ve 1920’lerin sonlarında çocuklarıyla birlikte iki Müslüman ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ve Fas Karlığına, seyahat ederek dünyayı şaşırttı. Kraliçe Maria her seferinde birkaç hafta boyunca kalarak İstanbul’un üç kez misafiri oldu. Çocuklarıyla birlikte geldi ve kültürler, gelenekler ve inançlar arasında muazzam bir kültürel köprü inşa etti" ifadelerini kullandı.

"Yüz bin Yahudi kökenli Romen’in hayatını kurtarmayı başardı" Romanya’nın 20’ncı yüzyıldaki karanlık tarihinde önemli bir rol oynayan Romanya Kraliçesi Elena’dan da söz eden Prens Radu konuşmasına şu şekilde devam etti: "Güzel, sessiz, cesur bir kadın, tarihin acımasız oyunlarının ortasına atılmış, 1940’larda ana kraliçe olarak, oğlu Kral Mihai’ye liderlik yeteneklerini tek başına öğretmek zorunda kalmıştır.Kıta tarihinde en acımasız on yılında, oğlunun yanında durdu.İkinci Dünya Savaşı sırasında oynadığı rol, hayatlarını kurtardığı insanların, saydığı binlerce kişi tarafından unutulmayacaktı.O, 1940-1947 yılları arasında Romanya’nın demokratik güçlerinin sürekli destekçisiydi. Bu kadın Mareşal Antonescu’nun diktatörlüğü sırasında yüz bin Yahudi kökenli Romen’in hayatını kurtarmayı başardı".

Prens Radu son olarak Kral Mihai’ın kaderi ve eserlerinden bahsederek, "1927’de, sadece altı yaşındayken Romanya Kralı olarak taç giydirildi. Yirmi ikisinde, ülkesinde hem faşizme hem komünizme karşı savaştı ve tüm kayıplara rağmen her şeyin bitmiş olduğunun kabul edildiği anda bile ülkeyi olabildiğince kurtarmaya çalıştı. Kırk yıllık Soğuk Savaş boyunca, Romenler için bir demokrasi simgesi oldu;özgürlüğe dair sahip olduğumuz tek umudumuzdu. Kraliyetin kullanışlılık ve uygunluğu düzeyine döndürmek için ailemizle beraber çalıştırmıştır. Yardım işlerinde aktif olarak bulundu ve kültürel ve sosyal programlar kurarak, sürekli olarak Romanya toplumundaki kraliyet gündemini hem yurtiçinde hem de yurtdışında ilerletmek için çalıştı. Yaklaşık otuz yıl içinde, kraliyet ailesinin bu jenerasyonu, ülke çapında on binlerce kamu katılımını ve Romanya adına yurtdışında 320’yi aşkın ziyaret gerçekleştirdi" dedi.

Büyük birleşmenin kutlanıldığı dönemlerde, Romenlerin saygı, hayranlık ve umutla kraliyete bakmasının anlaşılabilir bir durum olduğunu söyleyen Prens Radu, “Kraliyet ailesi kamuoyu yoklamalarında güven, hayranlık ve ulusal şefkat açısından liderliği üstleniyor.İnsanlar muhtemelen kişisel örnek gücüne, tarihsel meşruiyete, süreklilik ve bağlılığa dayanan bu tamamlayıcı liderliğe ihtiyaç duyarlar. Romen Tacının Muhafızı Majesteleri Margareta, 30 yıl süre boyunca yaklaşık 12 farklıRomen Hükümetiile iş birliği içerisinde bulunmuştur.Gelen her hükümet, kraliyet ailesi ile olan bu kurumsal iş birliğini korumak ve çoğu zaman daha da derinleştirmek istemiştir.Kraliyet ailesi mensupları, ekonomiyi, eğitimi, ikili diplomasiyi, sporu, sanatı ya da bilimi teşvik etmek için her nerede olursa olsun, her etkinliğe katıldığında saygı, gurur ve ulusal yararları için sürekli uğraştığına dair derin bir inançla karşılanırlar" ifadelerini kullandı.