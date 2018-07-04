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Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:43 | Son Güncelleme

Bursa’da kızı Z.K.'ye (20) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.K. (57), duruşmadaki savunmasında, "Kızım, kredi kartını vermediğim için bana iftira attı" dedi. Z.K. de babasına öfkelendiği için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!

Bursa'da geçen yıl Temmuz ayında polise başvuran Z.K., annesinden ayrı yaşayan babası M.K.’nin, evde yalnız oldukları sırada kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Gözaltına alınan M.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'ŞU ANDA BANA KENDİSİ BAKIYOR'

M.K. hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan M.K., suçlamayı kabul etmedi. M.K., "Geçen yıl hastanede kalp ameliyatı oldum. Hastanede yatarken kızım benden kredi kartını istedi. Kredi kartını kendisine vermedim. Buna sinirlenen kızım bana iftira attı. İddialar doğru değildir. Zaten şu anda bana kendisi bakıyor" dedi.

Babası ile geldiği duruşmada Z.K. de "Kredi kartını vermeyince öfkelendim. Kızdığım için polise öyle ifade verdim. Zaten şu anda bile babamla birlikte aynı evde yaşıyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için ertelendi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Afedersiniz Ama Allah Boyle Evladin Belasini Versin.Be O.... Öz Babana iftira Atacaksin,Sonra Hala onun ekmegini Yiyeceksin.Yaziklar olsun.Böyle insanliga....
Diyelimki kız itiraf etmedi ve baba 12 yıl hapis yedi. O zaman ne olacaktı.? Bence bu tip iftira durumuna da aynı cezayı yani 12 yıl vereceksin. Eğer cezalar çok hafif kalırsa böyle sebeplerden dolayı çok ceza alan olur.
@ceceli2012 Baba Ceza evine girecek diğer hükümlüler tarafından linç edilecek niyazi olacak .Olacak olan bu
KREDİ KARTINI ALSIN SAÇMA SAPAN ŞEY ALSIN. .KADIN AKLI İŞTE.!!!
sana ne deseler az kızım. şimdi yazsam mynet yayınlamaz ama sen ne dediğimi çok iyi biliyorsun
doğru değildir inş ama kk nı vermedi diye bu iftira atılmaz.
İDAM İDAM DİYORUZDA BÖYLE İFTİRAYA UĞRAYANLARDA AZ DEĞİL. Düşünsene kadınla ters düşüyorsun yada yolda tartışıyorsun ''beni taciz etti saldırdı tecavüz e kalkıştı'' diyor. yandı adam ...
Ne oldu..iftira ile kadının beyni ile bu mahkemeler bu yasalar mücadele edemez..şimdi bu kadına erkeğe vereceği cezayı verebilecek mi bu hakim..ya bayan iftira attığını söylemeseydi..delillere tanıklara bakmadan cezaevinemi atacaktın
erkekler ile maymun gibi oynuyorlar, bir iftira ile hayat söndürüyorlar, şahit falan gerekmiyor, direk ceza evine gönderme güçleri var, kanun böyle mi olur.
ALLAH SENİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN HAİN EVLAT YAZIK GÜNAH SEN O VEBALİN ALTINDAN NASIL KALKARSIN NASIL HESAP VERİRSİN BU NASIL KANSIZLIKTIR HİÇ Mİ VİCDANINIZ KALMADI
bundan sonra o babaya nasıl baba diyeceksin, yüzüne bakacaksın.
nasıl bir ülke olduk allahım gün geçmesinki iğrenç bir haberle karşılaşmayalım suçlu agır ceza çekmeli. daha ağırını iftira atana verilmeliki kimse insanlık dışı davranşlarda bulunmasın
acil pisikolik destek tedavi edilmesi lazim yada altinda baska bir sey var yasananlar dogru olup ikna edilme durumu da olabilir
Kork allahtan korkmayandan. İsteği olmadı diye babasına çirkin iftira atıyor. Bunları zindanda çürüteceksin.
bu nasıl evlat ya
halka bırakacaklardı, linç edeceklerdi yada idam etselerdi, sonra özür dilerlerdi...
Akıl tutulması başka bir şey değil , şayet gerçek değilse böyle iğrenç bir suçlamayı babana nasıl yaparsın bu nasıl bir evlat, oğruluk payı varsa da Allah o babayı tez zamanda cezasını versin,buna da en ağır cezanın verilmesi lazım bu sapıklıktır ve toplumdan tecrit edilmesi lazım.
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