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Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: "Uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili uzun süredir çalışmalar yürütüyoruz. Rusya, Türkiye ile de milli para birimleriyle ticaret yapmak istiyor. Bu konu üzerinde titizlikle çalışılması gere

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 12:55 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: "Uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili uzun süredir çalışmalar yürütüyoruz. Rusya, Türkiye ile de milli para birimleriyle ticaret yapmak istiyor. Bu konu üzerinde titizlikle çalışılması gerekiyor"


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Anahtar Kelimeler:
milli para Peskov Rusya

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