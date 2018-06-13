Kremlin Trump-Kim görüşmesinden memnun

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un dün Singapur'da bir araya geldiği zirveyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Peskov, yaptığı açıklamada, Trump ve Kim’in doğrudan diyaloğunun memnuniyetle karşılandığını dile getirerek “Sonuçları ne olursa olsun bu tür toplantılar, yarımadadaki gerginliklerin giderilmesine katkıda bulunuyor ve durumu birkaç ay önce olduğu kritik noktadan uzaklaştırıyor. Bu memnuniyet vericidir.” ifadelerini kullandı.
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Rus tarafı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kore Yarımadası sorununu çözmenin tek yolunun doğrudan diyalog olduğu görüşünün zirvede teyit edildiğini vurguladı.
Peskov, Putin’in yarın Dünya Futbol Şampiyonası açılış törenine katılmak üzere Moskova’ya gelen Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Yong Nam ile görüşeceğini sözlerine ekledi.
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