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Kreşte 1,5 yaşındaki bebeğin dövüldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, konuya ilişkin soruşturma başlattı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çorlu ilçesinde önceki gün bir kreşte 1,5 yaşındaki kız çocuğunun dövüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, soruşturma kapsamında kreşe giderek, kreş sahibi ve çalışanlarının ifadelerine başvurdu.

Bu arada kreş sahibi Mehmet Özkara, 1,5 yaşındaki Ela'nın darbedildiğine ilişkin iddiaları reddederek, küçük kızın 2 yaşındaki başka bir çocuk tarafından ısırıldığını öne sürdü.

Özkara, kreşte kamera sistemi olmadığını, mevcut kameraların da Bakanlıktan gelen talep üzerine kaldırıldığını savundu.

Anne Gül Şen, önceki gün kızının kreşten eve doktor eşliğinde, yüzünde ısırık ve hırpalanma izleriyle getirilmesi üzerine şikayette bulunmuştu.

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Çorlu darp iddası kreş

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