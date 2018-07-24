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Kreşte 9 yaşındaki öğrenciye ‘şişko’ diyen öğretmene 2 yıl hapis isteniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 07:15 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli’deki bir kreşte, 9 yaşındaki öğrencisine “Şişko” diyerek hakaret eden kreş öğretmeni hakkında 2 yıla kadar hapis istendi.

Kreşte 9 yaşındaki öğrenciye ‘şişko’ diyen öğretmene 2 yıl hapis isteniyor

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre İstanbul'da yaşanan olay, Şişli'deki bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre kreşte öğretmenlik yapan F.E., 9 yaşındaki öğrencisi T.S.'ye "Şişko" diyerek arkadaşlarının yanında küçük düşürdü. Yaşadıklarını eve döndüğünde ailesine anlatan minik kız, öğretmeninin kendisine "şişko" ve "köpek" gibi ithamlarda bulunduğunu söyledi.

Aile, kızlarının psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Şüpheli sıfatıyla yargılanan öğretmen F.E.'nin işlemiş olduğu suçun uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeniyle taraflar arasında anlaşma sağlanması için dosya uzlaştırmacıya gönderildi.

Aile, kızlarına hakaret eden öğretmenle uzlaşmak istemeyince F.E.'nin yargılanmasına karar verildi. Mahkemenin mağdur aileyi haklı görmesi halinde öğretmen F.E.'nin 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

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öğretmen kreş istanbul Şişli

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